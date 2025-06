L’Italia ritrova la miglior Kaddari e scopre Frattaroli 

Una prestazione attesa da tempo, per la precisione dal 10 luglio 2021, quando, agli Europei Under 23 di Tallinn, Dalia Kaddari aveva vinto il titolo sui 200 metri correndo in 22”64. Meglio di lei, soltanto Libania Grenot (record italiano, 22”56) e Manuela Levorato. Domenica, a Madrid, finalmente la quartese delle Fiamme Oro è tornata su quei livelli (22”68), anche se il suo allenatore Fabrizio Fanni puntualizza: «Non 2023 ha corso in 22”67 a Budapest, l’anno scorso ha avuto diversi infortuni. I suoi standard sono sempre stati quelli. E anche quest’anno a Savona ha “perso” un passo a 40 metri dall’arrivo, dove è poi caduta, e a Roma ha corso in prima corsia facendo tempi di poco sopra i 23 secondi».

Il segnale

Insomma Dalia, oggi 24enne atleta e poliziotta, con laurea in Criminologia in tasca, è tornata o forse non se n’era mai andata, magari non riusciva a esprimersi. Le sue rivali italiane sono avvisate, a cominciare dalla sua nuova compagna di squadra, la diciottenne Elisa Valensin (23”09 pochi giorni prima). La pista di Madrid ha ribadito chi sia la numero uno in Italia. «Va bene così, era da un po’ che volevo riavvicinarmi al personale e questo vuol dire che siamo sulla strada giusta. Spero di fare il primato italiano quando più conta». Pochi giorni fa a Radiolina era sembrata sicura di sé: «Avevo detto che potevo tornare, mi vedo in campo e lo so. Mi serviva la gara giusta, la temperatura giusta. La pista era bellissima e il giorno prima in staffetta sentivo i piedi rimbalzare: c’erano el condizioni. Certo, c’era molto caldo e mancava una zona di riscaldamento con un po’ d’ombra. Un peccato, perché l’impianto è bellissimo». E ora? «Ho dato la disponibilità per fare le Universiadi e manterrò la promessa. Intanto voglio riposare e venerdì andrò al matrimonio di Anna Bongiorni a Pisa». In Germania si gareggia il 23 luglio.

Giochi Giovanili

A Rieti, invece, domenica Laura Frattaroli (allenata alla Tespiense da Massimo Fanni) ha confermato il titolo italiano Allieve dei 400 metri in 54”39, meritandosi il diritto di rappresentare l’Italia all’Eyof, il festival giovanile olimpico europeo che sarà ospitato a Skopje, capitale della Macedonia del Nord, dal 20 al 26 luglio.

