L’Italia ritrova Berrettini 

Londra. Nella prima giornata senza pioggia a Wimbledon brillano sia il talento di Lorenzo Musetti, che accede di slancio al terzo turno dei Championships, sia la solidità ritrovata di Matteo Berrettini, vincitore del derby italiano contro Lorenzo Sonego.

Musetti in ascesa

Tracce di azzurro sui prati verdi di Londra, che esaltano la classe di Musetti, protagonista di un match eccellente contro lo spagnolo Jaume Munar, n.109 del ranking, liquidato in tre set (6-4 6-3 6-1), di magie e vincenti. Una vittoria, la seconda nel torneo londinese, che conferma il feeling sbocciato coi prati di Church Road, dopo due edizioni concluse con altrettante sconfitte per Musetti al primo turno. «Ho giocato un'ottima partita, mantenendo sempre il comando degli scambi», la soddisfazione del 21enne di Carrara. Lo attende uno specialista dell'erba, il polacco Hubert Hurkacz, favorito n.17. «Ci siamo già affrontati qui due anni fa e aveva vinto lui. Ma oggi siamo due giocatori differenti».

Talento ritrovato

Anche Matteo Berrettini è il ritratto della felicità al termine della sfida fratricida contro l'amico Lorenzo Sonego. Un match infinito, tre giorni di interruzioni e rinvii, che si è infine concluso al quarto set, con la vittoria del romano (6-7(5) 6-3 7-6(7) 6-3). Punto di svolta, oggi, il break di Berrettini al sesto gioco della quarta frazione, decisivo per regalargli la rivincita dopo la dolorosissima sconfitta di Stoccarda, ancora contro Sonego. «Sono felicissimo perché fino a pochi giorni fa non pensavo neppure di poter scendere in campo, pensavo di ritirarmi e non erano bei pensieri», il ricordo di Matteo, finalista a Wimbledon solo due anni fa.«È stato un po’ come affrontare un esame senza aver studiato. Non mi sono preparato granché per questo torneo, ma volevo comunque esserci a tutti i costi. Fisicamente mi sono sentito bene, ma l'ho capito solo durante il match. Se non provi, non hai mai la certezza». Il passaggio del primo turno cancella le lacrime di Stoccarda, il punto più basso della sua carriera: «Quando la

pressione è tanta, perdi di vista le cose positive, da dove arrivi. Ma con il mio coach abbiamo deciso di accettare questo momento, chi sono adesso, senza caricarmi di inutili aspettative». Nel secondo turno troverà l'australiano Alex De Minaur, «un vero combattente. Ci conosciamo da tantissimo tempo, la prima volta che ci ho giocato contro era il 2017. Sarà un match estremamente difficile perché continua a migliorare. Ma io vivo alla giornata e non mi pongo limiti».

Gli altri azzurri

Oggi in campo anche il n.1 d'Italia, Jannick Sinner, opposto al transalpino Quentin Halys. Nel tabellone maschile, salutano l'All England Club Matteo Arnaldi, sconfitto dallo spagnolo Roberto Carballes Baena (6-7 6-3 6-4 64) e Marco Cecchinato, battuto dal cileno Nicolas Jarry (4-6 6-2 6-4 6-1). In campo femminile, viceversa, impresa di Elisabetta Cocciaretto che approda ai 16esimi di finale grazie alla vittoria sulla spagnola Rebeka Masarova (6-3 6-1).

