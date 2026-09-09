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Mondiali di basket.
10 settembre 2026 alle 00:17

L’Italia rimonta 26 punti ma manca l’ultimo canestro 

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Berlino. Un altro epilogo crudele, un’altra favola senza il lieto fine. L'Italia viene eliminata negli spareggi del Mondiale femminile di basket: a Berlino vince 82-80 l'Australia, che invece accede ai quarti di finale. Come contro gli Stati Uniti, le azzurre confezionano la tornata (leggasi rimonta) perfetta ma non ci mettono la ciliegina. In questo

Le azzurre partono male - come già successo altre volte nel corso del torneo - e chiudono il primo quarto sotto di 13 lunghezze e non riescono più a recuperare, toccando anche il -26 a metà del nel terzo periodo. Nell'ultimo parziale uno straordinario tentativo di rimonta - guidato da Costanza Verona (23 punti finali) e dall'esordiente Vittoria Blasigh - riporta la squadra di Capobianco sulla parità, ma poi non c'è il sorpasso e le australiane tornano avanti di 4. Una clamorosa “tripla” di Blasigh riaccende le speranze e, dopo un 1/2 dalla lunetta e l’Australia a +2, con 4”6 da giocare, le azzurre hanno in mano l’ultimo pallone. Ma l'appoggio al tabellone di Pasa rimbalza sul ferro ed esce, negati all’Italia i meritati supplementari.

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