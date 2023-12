L’Italia  ribadisce il suo impegno  per Israele 

Dubai. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto ieri un breve incontro con il presidente di Israele, Isaak Herzog, a margine della Cop28. Meloni ha espresso la piena solidarietà del governo italiano a seguito del nuovo grave attentato rivendicato da Hamas che ha portato all’uccisione di tre cittadini israeliani a Gerusalemme e alla fine della pausa umanitaria a Gaza. «L’Italia è al fianco del popolo israeliano in questo difficile momento e continua a lavorare per una pace duratura». Meloni e Herzog hanno concordato di continuare a tenersi in stretto contatto sulla crisi in corso. Continua l’impegno umanitario italiano per Gaza, in coordinamento anche con Israele, tramite l’invio di medici pediatri negli Emirati Arabi Uniti e l’arrivo della nave Vulcano ad Al Arish.

Oltre al presidente israeliano, Meloni ha avuto numerosi brevi colloqui con diversi Capi di Stato e di Governo. In particolare, tra gli altri, con il primo ministro inglese, Rishi Sunak, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente somalo, Hassan Sheikh Mohmud, l’Emiro del Qatar, Tamim Al Thani, il presidente indonesiano, Joko Widodo, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il primo Ministro dell'Estonia, Kaja Kallas.

