L’Italia regge un tempo in Inghilterra 

Il tabù-Inghilterra non è stato infranto neppure stavolta. A Twickenham, tempio londinese del rugby, gli azzurri sono stati battuti per 47-24 nella quarta giornata del Sei Nazioni in una partita che è stata equilibrata per un tempo. Chiusi i primi 40’ sul 21-17 (tre mete inglesi trasformate, due italiane con Capuozzo e Vintcent e un calcio di Paolo Garbisi), nella ripresa il XV di Gonzalo Quesada ha ceduto: l’Inghilterra ha marcato tre volte in 12’ scavando il fosso (42-17). A fissare il punteggio le mete di Earl (non trasformata) e Menoncello. Gli azzurri (che in classifica hanno un punto in più del Galles) chiuderanno sabato all’Olimpico contro l’Irlanda.

In Serie B

Sconfitta casalinga per l'Amatori Rugby Capoterra nella quattordicesima giornata di Serie B. Sul campo di Via Trento, il Cernusco l'ha spuntata per 10-8. Lombardi in vantaggio con una meta trasformata, mentre quella marcata di Aru non trova il calcio tra i pali. Si va al riposo sul 7-5 ospite. Nella ripresa, Stara la ribalta con un piazzato, ma ancora gli ospiti calciano tra i pali per il 10-8 finale. Il passo falso casalingo del Capoterra permette al Rho (che ha sbancato 33-13 il campo del fanalino di coda Savona) di agganciare al terzo posto il XV di Garau e Ambus, mentre Cernusco insegue con due lunghezze di ritardo. Campionato fermo domenica, l'Amatori ripartirà domenica 23 marzo dalla trasferta sul campo dell'Ivrea, sesto, che ieri ha avuto la meglio per 26-20 sul Varese. ( a.bu. )

