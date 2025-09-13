VaiOnline
La guerra
14 settembre 2025 alle 00:26

L’Italia rafforza il fronte est della Nato 

Ieri un nuovo allarme per droni russi intercettati dai caccia di Varsavia 

Varsavia. L’emergenza non è finita. Ieri, tre giorni dopo aver abbattuto droni russi nel proprio spazio aereo, altri velivoli di Mosca sono stati intercettati dalle forze di Varsavia. A darne notizia è stato lo stesso premier polacco Donald Tusk: «La minaccia è stata scongiurata. Grazie a tutti coloro che sono stati coinvolti nell’operazione, sia in aria che a terra. Restiamo vigili», ha scritto su X, dopo che una nuova emergenza aveva fatto decollare caccia polacchi e alleati in sorvolo sul confine est in Polonia. Poco prima lo stesso Tusk aveva scritto sui social: «A causa della minaccia rappresentata da droni russi che operano sull’Ucraina, vicino al confine polacco, sono iniziate operazioni aeree preventive da parte delle forze aeree polacche e alleate nel nostro spazio aereo». In particolare, le operazioni hanno interessato la Polonia Orientale, dove è stato chiuso l’aeroporto della città di Lublino, secondo quanto riferito dalle autorità polacche citate da Polsat News. Le forze armate polacche hanno dichiarato che gli aerei hanno partecipato a un’operazione vicino al confine con l’Ucraina «per garantire la sicurezza del nostro spazio aereo».

Il contingente italiano

L’Italia intanto non esclude di rafforzare il contingente dispiegato lungo il fronte est dei confini Nato. Tra le opzioni sul tavolo c’è quella di inviare altri due caccia e quella di allungare il tempo di permanenza del Samp-T presente già in Estonia. Per quanto riguarda i due caccia, in particolare, potrebbero essere impegnati gli F-35 o gli Eurofighter. Una prima ricognizione su quanto ogni Paese potrà offrire in termini di uomini e mezzi sarà fatta mercoledì nel quadro della consueta riunione del Consiglio Atlantico (Nac). Sull’ipotesi del rafforzamento c’è però cautela da parte della Lega. Attualmente l’Italia sul fronte Est dell’Alleanza Atlantica ha contingenti schierati in Estonia, Lettonia, Bulgaria e Ungheria. Proprio dalla task force dislocata nella base estone di Amari nella notte tra martedì e mercoledì si è alzato in volo un G-550 Caew, aereo da ricognizione che ha svolto un’azione di vigilanza dopo lo sconfinamento di droni russi sui cieli polacchi. Ad Amari c’è anche un Samp-T, sistema antimissile il cui impiego potrebbe essere prorogato nell’ambito della nuova missione.

