«L’Italia può ripartire, tocca a noi  e la Sardegna è la perla del Paese» 

H a guidato l’imprenditoria italiana dal 2016 al 2020. Era un’altra epoca, ormai, seppure le difficoltà di questo Paese siano rimaste le stesse. Adesso Vincenzo Boccia, 59 anni, ex presidente di Confindustria e oggi al vertice dell’università Luiss, al timone della sua grande azienda di arti grafiche, parla di speranza, di costruzione di un futuro che assomigli davvero a un futuro, ma riconosce che dobbiamo prepararci a stagioni ancora delicate. Con uno sguardo attento alla nostra Isola: «Una delle perle del nostro Paese».

Prendiamola da lontano. Che momento storico stiamo vivendo, oggi, in Italia?

«Siamo dentro quella che possiamo definire una transizione strutturale. Occorre quanto prima prenderne atto per costruire un’idea di Società del futuro in cui speranza e futuro, per noi e per i nostri giovani, siano rilevanti. Occorre quindi prendere atto che dal punto di vista economico le materie prime hanno prezzi ancora alti, frutto di speculazioni finanziarie. Il costo dell’energia si è abbassato ma è ancora alto rispetto al periodo antecedente alla guerra. I tassi di interesse crescenti, l’inflazione alta e la recessione in Germania ci dicono che dobbiamo prepararci a una stagione delicata da affrontare in cui impegno, lavoro e sacrifici sono i fondamentali da cui occorre ripartire».

Se la Lombardia produce 54 miliardi di residuo fiscale e la Sardegna ne riceve uno e mezzo, chi è il responsabile?

«Non si tratta d’individuare colpe ma di ricostruire coesione e spirito di comunità nel Paese tornando allo spirito del dopoguerra, ossia passare dagli interessi alle esigenze del Paese ripartendo dai valori della coesione e del lavoro espressi nella nostra Costituzione. Certo, l’attuale progetto di autonomia non va in questa direzione e corriamo il rischio che invece di ridurre ed eliminare i divari li aumentiamo, impedendo che si crei una società più giusta e più coesa».

Una settimana fa al Forum Ambrosetti le hanno chiesto: è meglio l’inflazione o la recessione? Ovvero, meglio che l’euro si depotenzi o una non crescita complessiva? Glielo chiediamo anche noi.

«È un grave errore puntare sul minore di due mali. Il compito dei ceti responsabili dovrebbe essere quello di contrastare la recessione ed evitare l’inflazione. Non ci possono essere alibi e rifugiarsi in scelte che peggiorano la situazione».

Questo governo, che naviga soprattutto nelle acque agitate dell’economia, che voto si merita a oggi?

«Voti non ne do. Con il debito pubblico che abbiamo, questo governo non ha grandi margini di manovra. Occorre mettere le poche risorse disponibili sui nodi di sviluppo ed essere i protagonisti di una grande stagione di consapevolezza, realtà e slancio. Bisogna procurare risorse importanti per lo sviluppo e l’occupazione contrastando la recessione e riducendo l’inflazione a partire da una politica fiscale contro chi specula sui future delle materie prime. Ma non dobbiamo usare l’Europa come alibi per non affrontare la questione italiana: dai tempi della giustizia alla variabile tempo in generale, dalla burocrazia al debito pubblico e all’inclusione dei giovani».

Il cuneo fiscale, l’incubo dell’Italia con partita Iva ma non solo: spieghiamo perché non si riesce ad abbassarlo.

«Non si riesce perché abbiamo un problema di risorse e una tassazione sui salari elevata. Dobbiamo tornare a mettere lavoro e persone al centro delle politiche del Paese».

L’Italia che marcia a bassa velocità si era abituata al reddito di cittadinanza. Il suo predecessore in Confindustria Bonomi si schiera contro. Lei che opinione ha?

«Dobbiamo creare occasioni di lavoro, ridurre e azzerare per i primi anni le tasse per i neoassunti, lavorare sulla dignità delle persone e accrescere il tasso di occupazione».

Gli italiani e le imprese che avevano scommesso sui mutui a tasso variabile, oggi pagano quasi il doppio. Finirà questo momento di passione? Ieri l’ultimo scossone.

«I tassi di interesse che aumentano sono la conseguenza dell’inflazione che in Italia e in Europa è importata: sono rincarate le materie prime e l’energia, con la conseguenza d’innalzare il livello generale dei prezzi, compresi i tassi d’interesse. Si fa un’operazione cosiddetta prociclica e ci avviamo dritti verso la recessione che qualcuno sostiene sia meglio dell’inflazione. Come detto, questo è un ragionamento che non tiene e non ha senso. Occorrono soluzioni».

Lanciamo un messaggio di “speranza”, di crescita, da un imprenditore di spessore internazionale. Non solo rivolto agli imprenditori.

«È storia del Paese essere pessimisti nelle previsioni e ottimisti nelle aspettative, anche se io tra pessimismo e ottimismo scelgo l’attivismo. Noi italiani nei momenti difficili diamo il meglio».

Lei guida un’organizzazione accademica – l’Università Luiss “Guido Carli” - e quindi vede, sente, tasta il polso dei ragazzi. Siamo stati in grado di costruire un Paese sul quale puntare?

«Il futuro si costruisce con conoscenza, informazione, capitale e lavoro. Dobbiamo formare i nostri ragazzi alla cultura della complessità, recuperare il gusto della sfida e costruire le basi per una società migliore. Se i nostri padri avessero ragionato e agito in modo diverso nel dopoguerra, in un’Italia piena solo di macerie, il Paese non sarebbe quello di oggi. Ricordiamoci da dove veniamo e non perdiamo lo spirito di quell’epoca».

Di cosa ha nostalgia?

«Del futuro».

La “sua” Sardegna. Una terra che lei ama e che frequenta. Ne disegni un profilo.

«Quando nel mondo entrano in gioco armonia ed equilibrio entra in gioco l’Italia. La Sardegna è una delle più luminose perle del Paese, una terra che ti prende al punto di diventare un luogo dell’anima con le sue luci, i colori, gli odori, i sapori. Ti entra dentro e non ti lascia più e diventa parte di te. Siamo tutti sardi».

Un’isola in difficoltà, non lo dicono solo i numeri. Dia un amorevole consiglio, anche più di uno, a chi siede al governo della Regione.

«Siamo immersi nella bellezza. Occorre un nuovo racconto e insistere su infrastrutture e costi di trasporto che rendano l’Isola più attrattiva, aperta e inclusiva per invitare i cittadini del mondo in uno dei luoghi più suggestivi del nostro pianeta».

