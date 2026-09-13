l’Italia prima concede un set poi si impone sulla Slovacchia 

Terza partita e terza vittoria (ma primo set perso) per l’Italia nel Girone A degli Europei maschili di pallavolo, quello che si sta giocando a Modena. La Nazionale di Fefè De Giorgi maschile non ha fallito la sfida contro la Slovacchia, battuta davanti ai quasi 5000 spettatori del PalaPanini per 3-1 (25-17, 25-27, 25-10, 25-19). Una prestazione di livello per gli azzurri che hanno sfruttato bene le occasioni costruite in attacco e impedito, di fatto, alla formazione avversaria di essere realmente pericolosa ad eccezione del secondo set. Il ct ha scelto la diagonale formata da Giannelli e Romanò, Lavia e Bottolo schiacciatori, Mati e Sanguinetti centrali, con Laurenzano libero.

‘Italia ha gestito bene il vantaggio sui rivali in tre dei quattro set. Il secondo set è stato caratterizzato da un certo equilibrio (5-5) e nessuna delle due squadre ha mai avuto più di due punti di vantaggio. Poi, dopo una palla set annullata all’Italia sul 25-24, la formazione slovacca ha superato e ha chiuso il set sul 27-25. Da quel momento gli azzurri non hanno più concesso ahi rivali di prendere in mano il timone del match, conducendolo in porto con sicurezza.

Nel primo match di giornata giocato al PalaPanini la Slovenia aveva superato 3-0 (25-16, 25-21, 25-12) la Svezia. Oggi giornata di riposo per l’Italia, che scenderà nuovamente in campo al PalaPanini domani alle 21.05 contro la Repubblica Ceca, che fin ha un bilancio di due vittorie in altrettanti incontri giocati con Grecia (3-1) e Svezia (3-2). La classifica della Pool A dice Italia 9, Slovenia 6, Repubblica Ceca 5, Svezia 1, Slovacchia e Grecia 0 (Italia e Svezia una una gara in più).

RIPRODUZIONE RISERVATA