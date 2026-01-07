L’Italia piange i cinque ragazzi 

È stato il giorno dell’addio per cinque delle sei vittime italiane della strage di Capodanno di Crans-Montana, tutte tra i 15 e i 16 anni. Il giorno in cui i genitori hanno chiesto giustizia e verità. Andrea Costanzo, padre di una delle due vittime milanesi, Chiara, dopo i funerali si è rivolto alla premier Giorgia Meloni: «Vorrei parlare con lei ed essere rassicurato che non ci siano omissioni». E ha chiesto che l’Italia «si costituisca parte civile». La premier, si apprende, è rimasta molto colpita dalla strage e non è escluso che il governo assuma iniziative nelle prossime ore.

Valditara: ora la verità

Da Milano a Roma, fino a Lugano, parenti, amici, compagni di scuola si sono ritrovati per l’ultimo saluto a Sofia Prosperi, Chiara Costanzo, Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti. Il funerale di Emanuele Galeppini si terrà invece oggi a Genova. Ieri mattina in tutte le scuole italiane è stato osservato un minuto di silenzio. La basilica di Sant’Ambrogio e quella di Santa Maria delle Grazie a Milano hanno stentato a contenere la folla per i funerali in contemporanea di Achille e Chiara, i cui feretri sono stati accolti da applausi, rose bianche e palloncini. Alle esequie della sedicenne ha voluto portare un saluto anche Liliana Segre: «Un dolore così da genitori non si può sopportare», ha detto la senatrice a vita. La famiglia, prostrata dal dolore, non ha rinunciato a chiedere giustizia per la figlia: «Abbiamo tutti sete di verità», ha detto il padre Andrea. Un concetto rimarcato dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, secondo cui «bisogna accertare al più presto la verità» su quanto accaduto quella notte in Svizzera.

«È stato un privilegio»

Dopo l’omelia si sono susseguite le testimonianze degli amici, delle compagne di classe, dei professori e dell’insegnante di ginnastica della giovane, della sorella Elena: «Sono arrabbiata che ti abbiano portata via a 16 anni», ha detto. Lo zio ha rimarcato il «profondo senso di giustizia» della nipote e per questo «si farà di tutto per arrivare alla verità». Un lungo applauso e le note di “Perdutamente” di Achille Lauro, una delle sue canzoni preferite, hanno accompagnato la bara di Achille Barosi. Il padre, Nicola, ha raccontato tutto il senso di smarrimento di un genitore davanti alla perdita di un figlio: «Mi sono completamente smarrito e svuotato - ha detto - ma averti è stato un privilegio». La madre, Erica, ha raccontato di questo figlio maturo, pieno di sogni e di senso di giustizia, indeciso se fare l’architetto o il giudice. «Sei libero, vola amore io, hai delle ali luminosissime e saprò vederti. Mamma tua per sempre».

L’ultimo bacio

Una folla di giovani ha preso parte ai riti funebri di Riccardo Minghetti a Roma e di Giovanni Tamburri a Bologna, entrambi sedicenni. Sul feretro, accolto da applausi, la maglietta sportiva e i gigli bianchi. «Ricordo quando mi ha salutato l’ultimo giorno in coda ai piedi della seggiovia. Mi ha chiamato “mamma, mamma” e si è fatto dare un bacio», ha raccontato la madre Carla. A Bologna gli amici di Giovanni Tamburi si sono stretti davanti al feretro. «II primo gennaio hai perso la vita e io l’ho persa con te, a differenza tua io vivrò con un vuoto incolmabile ma tu no», ha detto il padre del ragazzo durante la celebrazione nella Cattedrale di San Pietro a Bologna. Si è tenuto invece nella cattedrale di Lugano l’ultimo saluto a Sofia Prosperi, la più giovane delle vittime. «Tutto in noi oggi dice di no, non ce la facciamo, non è vero, non si può morire a 15 anni - ha spiegato il vescovo Alain de Raemy, in una chiesa gremitissima di ragazzi, molti dei quali stringevano una rosa bianca.

