L’Italia piace, a ottobre nuove sfide 

L’Italia di Luciano Spalletti sta nascendo, e in attesa del parto azzurro i tifosi già apprezzano. Lo dicono i quasi 60 mila di San Siro e soprattutto i dati dell'Auditel. Ancora una volta la nazionale ha vinto in tv, con 7 milioni e 688 mila spettatori medi e uno share da primi in classifica, 38 per cento. Certo, c'è la curiosità per il nuovo. Eppure la nuova Italia è solo all'inizio della sua gestazione. Spalletti lo ha lasciato capire dopo l’Ucraina: «Sono stati venti giorni di grande pressione nella testa, perché c'erano troppe cose di cui rendersi conto». Da qui alle sfide di ottobre ci sarà modo di scelte più ponderate, di analisi più approfondite. Per fare il calcio che vuole l'uomo dello scudetto, ovvio, servono uomini giusti, nella tecnica e nella testa. E una dedizione totale, ha fatto capire chiaramente il tecnico di Certaldo. E la squadra avrà anche una condizione diversa, nella testa e nelle gambe.

Anche perchè la vittoria sull'Ucraina conforta in chiave qualificazione a Euro 2024, soprattutto nella chiave degli scontri diretti, ma non è certo risolutiva. Ancora più da costruire è il passaggio del turno. A ottobre l'Italia è impegnata a Bari contro Malta, poi a Wembley contro l'Inghilterra; poi a novembre Macedonia del Nord a Roma e Ucraina in campo neutro. Quella potrebbe essere la sfida decisiva, e se si arriva a pari punti all'Italia basterebbe il pari.

