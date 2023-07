L’Italia perde anche i record 

Fukuoka. Primo giorno senza medaglie per gli azzurri al Mondiale di nuoto a Fukuoka. Dopo le cinque conquistate fino ad ora (un oro e 4 argenti), il mercoledì ha lasciato l'Italia a bocca asciutta. Nicolò Martinenghi è giunto quinto nei 50 rana in 26"84, dopo aver nuotato in semifinale in 26"74. Lontano dal suo record italiano stabilito agli Europei di Roma 2022, quel 26"33 con il quale si era laureato campione continentale e che ieri gli sarebbe valso l'argento. Peggio ha fatto Gregorio Paltrinieri, ottavo e ultimo negli 800 stile libero, privato anche del record europeo, migliorato di otto centesimi dall'irlandese Daniel Wiffen, quarto in 7'39"19. Nella gara di Martinenghi ha vinto il cinese Qin Haiyang, già oro nella doppia distanza, in 26"29, seguito dallo statunitense e campione uscente Nic Fink in 26”59.

Senza rimpianti

Paltrinieri è uscito dall'acqua senza rimpianti ma con la consapevolezza di aver dato tutto, malgrado una condizione fisica non ottimale e una concorrenza mai così agguerrita. «Non ne avevo proprio, temevo mancasse allenamento e si è visto. Il mare ti permette di sopperire, ma la piscina no». Nella fnale più veloce di sempre, con 5 atleti sotto il 7'40”, oro al tunisino Ahmed Hafanoui in 7'37”00, davanti all'australiano Samuel Short in 7'37"76 (record dell'Oceania) e allo statunitense Bobby Finke in 7'38”67.

Fede in dolce attesa

Fa ben più rumore la caduta del primato dei 200 stile libero femminili, che apparteneva a Federica Pellegrini da Roma 2009. Mollei O’Callaghan l’ha battuto dopo 14 anni nuotando nel tempo di 1'52”85, 13 centesimi più veloce della “Divina”. «Davvero una delle migliori gare che abbia mai visto negli ultimi 14 anni, ma voglio dirti una cosa...», il suo modo di complimentarsi con l’australiana, aggiungendo un video in cui la Pellegrini mostra la pancia con la scritta “ce lo riprenderemo” riferendosi al record in futuro affidato al nascituro/a.

Detto di Alessandro Miressi, 13° e fuori dalla finale dei 100 metri stile libero in 48"21, rimane la pallanuoto. Fuori il Setterosa (battuto in semifinale dall’Olanda 8-7 e che andrà a caccia del bronzo contro l’Australia) e il Settebello, eliminato ai rigori della Serbia.

RIPRODUZIONE RISERVATA