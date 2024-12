L’Italia parte fortissimo 

Sydney. Meglio di così non poteva cominciare per l'Italia: 3-0 alla Svizzera senza perdere neppure un set per portarsi subito al comando del girone D, della United Cup, torneo di tennis a squadre miste in corso tra Sydney e Perth.

A portare il primo punto all'Italia nel match d'apertura della sfida era stato Flavio Cobolli. L’azzurro n. 32 Atp, ha battuto per 6-3 7-6 l'elvetico Dominic Stricker, n. 300. «Credo di aver giocato un'ottima partita. È sempre una cosa bella giocare per l'Italia, con i compagni e mio padre a tifare in panchina. È divertente e oggi ho fatto grandi cose per noi», ha detto. L'Italia è stata finalista nel 2023, sconfitta dagli Stati Uniti, e punta a conquistare il trofeo, la cui formula prevede un singolare maschile, uno femminile e il doppio misto.

Ancora più netto è stato in successo in due set di Jasmine Paolini: doppio 6-1 alla non più giovanissima Belinda Bencic e punto del 2-0 per l’Italia. La n.4 al mondo ha impiegato meno di un'ora per fare sua la partita contro l'elvetica, a sua volta ex n. 4 delle classifiche, che è appena tornata all'agonismo un anno dopo aver partorito il proprio primo figlio.

A successo già acquisito (ma si deve giocare per compilare la classifica del girone) Sara Errani e Andrea Vavassori si sono imposti su Belinda Bencic e Dominic Stricker per 6-4, 6-4.

Per qualificarsi ai quarti l'Italia dovrà vincere almeno un match contro la Francia di Ugo Humbert, il vincitore del Challenger 175 di Cagliari, attuale numero 14 del mondo che stanotte dopo la mezzanotte italiana affronta Cobolli. A giocare il singolare femminile sarà invece Chloe Paquet (133 Wta).

