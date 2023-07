L’Italia parte bene Batte l’Argentina grazie alla Girelli  

Buona partenza dell'Italia ai Mondiali femminili in Australia e Nuova Zelanda. Nella partita d'esordio all'Eden Park di Auckland le azzurre guidate dalla Ct Milena Bertolini sono riuscite a domare nel finale l'Argentina grazie al bel gol di testa dell'attaccante juventina Cristiana Girelli, entrata in campo da solo 4 minuti. Tre punti importanti in un gruppo (il G) che vede la presenza della fortissima nazionale svedese, prossima avversaria delle azzurre.

La sfida

Fin dal via la Ct Bertolini lancia le giovanissime Dragoni e Beccari a centrocampo e in attacco. In porta Durante a sorpresa al posto di Giugliano. Barbara Bonansea è il capitano. Il tutto in per una partita non ricca di occasioni, con entrambe le squadre pericolose soprattutto su calcio piazzato. Fin dal primo tempo è l'Italia a mantenere l'iniziativa andando vicina al vantaggio anche su un paio di mischie in area di rigore.

Nella ripresa azzurre un po' più vivaci contro un'Argentina più attenta e difendere che ad offendere. Decisiva l'entrata in campo della veterana Girelli al posto della giovanissima Dragoni. Una mossa, quella della Bertolini per dare più peso all'attacco dell'Italia, che si rivela azzeccatissima. Solo pochi minuti dopo (all'87') arriva il gol vittoria dell'Italdonne firmato proprio dalla bomber della Juventus: cross da sinistra dalla trequarti di Boattin e colpo di testa perfetto in anticipo da parte di Girelli con una traiettoria a pallonetto che batte il portiere argentino Correa. Negli ultimi minuti concitati l'Argentina prova a riprendere il match e ci va vicinissima con una punizione dal limite dell'area, ma il portiere dell'Inter è attenta e respinge. C'è tempo ancora per un paio di ripartenze azzurre importanti per alleggerire la pressione delle sudamericane e mettere al sicuro la vittoria. «Alla fine le ragazze hanno meritato la vittoria - le prime parole della ct azzurra - Cristiana è un valore aggiunto di questa squadra. E' un capitano e c'è sempre. Quando entra fa quello che sa fare e lo fa benissimo come le altre. Da oggi pensiamo alla Svezia. Vogliamo divertirci, sarà una partita difficilissima».

