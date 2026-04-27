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28 aprile 2026 alle 00:22

L’Italia padrona a Cagliari 

Agli Europei Under 23 già sei medaglie, azzurre super 

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Tre giornate di gare, tre ori e sei medaglie complessive: ai Campionati Europei Under 23 di Cagliari, organizzati dall’Accademia Athos per la Fis, l’Italia prosegue la propria marcia trionfale e ieri è salita sul podio più alto nella spada femminile. Il lunedì alla Fiera e al PalaPirastu è illuminato anche dall’argento del team azzurro dei fiorettisti.

Spade d’oro
L’Inno di Mameli è stato suonato per la terza volta in tre giorni grazie alle spadiste Lucrezia Paulis, Gaia Caforio, Carola Maccagno e Vittoria Siletti che hanno superando in finale la Francia (49-29). Rivincita transalpina nel fioretto maschile, con Damiano Di Veroli, Matteo Iacomoni, Giuseppe Franzoni e Raian Adoul piegati per 45-39 da Anas Anane, Eliot Chagnon, A- drien Helmy-Cocoynacq e Louis Pradel.

Le azzurre hanno cominciato la loro cavalcata negli ottavi di finale, battendo per 38-34 l’Austria in un assalto gestito con lucidità. Poi i quarti di finale thrilling contro Germania che, in vantaggio di quattro stoccate, si è vista rimontare dalla squadra guidata dai tecnici Giacomo Falcini e Maurizio Mencarelli sono riuscite a imporsi con il punteggio di 36-35. Quindi le giovani spadiste italiane hanno dominato la semifinale contro l’Estonia (45 a 34), prima di dominare l’assalto per la medaglia d’oro. Per Gaia Caforio è così arrivato il secondo oro dopo quello individuale.

Fioretti d’argento

I fiorettisti (guidati in panchina dai tecnici Valerio Aspromonte e Francesco Archivio) hanno debuttato battendo 45-18 Israele nei quarti, poi lottando in semifinale contro la Polonia, superata con il risultato di 45-39. In finale, per i ragazzi, si è riproposta la sfida infinita con la Francia conclusa 45-36 ma con tanti applausi per gli azzurri.

Meno bene il team di sciabola maschile (Marco Stigliano, Edoardo Cantini, Lupo Veccia Scavalli e Leonardo Tocci) sconfitti con lo stesso punteggio (45-36) dallo stesso avversario (la Francia), dopo aver battuto la Germania (45-40) e perso contro la Bulgaria (45-43). La squadra guidata dai tecnici Diego Occhiuzzi ed Enrico Berrè ha quindi chiuso in sesta posizione.

Alte medaglie

Oggi quarta e ultima giornata degli Europei Under 23. In programma le prove a squadre di spada maschile, fioretto femminile (Aurora Grandis ha già l’oro individuale, Matilde Molinari il bronzo) e sciabola femminile (Manuela Spica ha già il bronzo individuale). Tutto in diretta dalle 16 su “Assalto - La TV della Scherma”, sulla piattaforma SportFace e su Amazon Prime.

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