L’Italia non si ferma e spegne la Turchia 

Italia 3

Turchia 1

Italia (4-3-3) : Donnarumma, Di Lorenzo (10' st Kayode), Mancini, Bastoni, Ruggeri (10' st Calafiori), Barella (25' st Tonali), Romano, Doumbia, Vergara (39' st Frattesi), Scamacca (10' st Pio Esposito), Maldini. In panchina Carnesecchi, Vicario, Cambiaghi, Fagioli, Inácio, Scalvini, Sebastiano Esposito. Ct. Mancini.

Turchia (5-4-1) : Cakir, Celik, Elmali, Kabak, Bardacki, Kadioglu (43' st Oğuz AydÕn), Akgun (43' st Deniz Gül), Yuksek (34' st Kerem Aktürkoğlu), Ozcan, Khaveci (25' st Elmaz), Simsir (25' st FakÕlÕ). In panchina Altay BayÕndÕr, Muhammed Şengezer, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Demir Ege TÕknaz, Melih Kabasakal, Mustafa Eskihellaç. Ct. Montella.

Arbitro : Marciniak (Pol).

Reti : nel pt 26' Scamacca, nel st 16' Simsir, 20' Calafiori e 42' Pio Esposito.

Note : recupero 3' st. Angoli 9-3 per la Turchia. Ammoniti Scamacca, Ruggeri, Celik e Elmali per gioco scorretto. Spettatori 30.040.

BOLOGNA. L’opera di ricostruzione calcistica dell'Italia continua sempre con la Turchia. La nuova gestione azzurra di Roberto Mancini conosce il primo successo in Italia. Nove cambi tra gli Azzurri. Dopo il ko all'esordio (0-2), la goleada a Bursa (1-4) e l'impresa sfiorata in Francia, l'Italia si impone al Dall'Ara.

La partita

Il 3-1 alla nazionale turca è frutto di una prestazione meno spumeggiante dell'andata, ma comunque con riscontri positivi dai giovani, Romano e Doumbia in particolare. La sblocca Scamacca, al minuto 26, abile nello sfruttare un'indecisione di Kabak su un rimpallo causato da Doumbia su cross di Di Lorenzo. Serve pure il primo gol in Azzurro di Calafiori, che entra a partita in corso e la decide dopo il pareggio di Simsir. Finisce 3-1, con il solito gol di Pio Esposito, propiziato da un assist di Romano, al settimo sigillo in 13 presenze. Prestazione di sostanza di Doumbia e gli assist di Di Lorenzo, Barella e proprio Romano. Buona anche la prestazione dell’altro rossoblù, Maldini. L'Italia, grazie anche al 4-1 della Francia sul Belgio, è 2ª con 7 punti nel girone e ha già la certezza del terzo e del ruolo di testa di serie al sorteggio per le qualificazioni all'Europeo. La Turchia resta a zero, e aspetta di capire il destino del ct Montella.

Il Ct

«Abbiamo sofferto all'inizio ma siamo stati bravi a riprendere la partita». Il ct Roberto Mancini sintetizza così la gara di Bologna. «Romano può giocare anche mezzala, ha bisogno di giocare queste partite per crescere. Ora siamo secondi e dovremo andarci a giocare il secondo posto in Belgio».

Parla Romano

Sempre più convinto della scelta azzurra Alessandro Romano: «Ho pensato solo a giocare bene e a dare il massimo, è bello aver finito con l'assist del 3-1», ha detto a fine gara. «Posso giocare da play ma anche da mezzala, cerco solo a dare il massimo per aiutare la squadra». Le critiche? «Non ho letto niente, ma fa parte dello sport. Ho reagito bene, tenuto la testa bassa e lavorato. Sia lo staff che la squadra mi hanno aiutato in campo e fuori, ma sono giovane e ho ancora tanto margine di crescita. Tutto con calma, ora torno a Cagliari»

Ecco Maldini

Quindi ha preso la parola Daniel Maldini: «L’inizio è stato complicato, come accade all’inizio di un ciclo», ha spiegato. «Siamo stati bravi a essere gruppo, squadra e famiglia, componenti che ci hanno portato a fare grandi prestazioni. Sapevamo che con la Turchia non sarebbe stata una passeggiata, loro venivano da diverse sconfitte. Abbiamo tenuto botta e abbiamo vinto. Il gol sarebbe stata la ciliegina, ma va bene così, l’importante è vincere. Siamo gruppo e famiglia», ha concluso Maldini. «I compagni mi sono stati vicino sempre, anche nei giorni dell’incidente».

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