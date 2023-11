«L’Italia? Non sa più cosa vuole» 

«Alla Sardegna mi lega un rapporto di grande affetto che nasce dal Cagliari di Gigi Riva. Ho amato quella squadra. Mia madre poi ha insegnato all’Università. Ho conosciuto l’Isola da vicino in tanti viaggi. Un’Isola magnifica con gente splendida dove mi trovo sempre molto bene». Lucio Caracciolo, fondatore e direttore della rivista di geopolitica Limes, riceverà, oggi a Villacidro, il riconoscimento speciale della Fondazione di Sardegna nell’ambito della XXVIII edizione del Premio Giuseppe Dessì. Caracciolo sarà presente in collegamento video.

Come descriverebbe l’Isola su Limes?

«È un’Isola strategica nel contesto del Mediterraneo ma poco conosciuta nei suoi aspetti più originali. Penso alle peculiarità della sua storia e alle influenze che ha avuto e alla geografia con tanti luoghi ancora oggi, non dico sconosciuti, ma poco frequentati. Luoghi di straordinaria bellezza. C’è un difetto di comunicazione su quello che può offrire ai visitatori. È vero che l’eccesso di turismo può alterare gli equilibri, ma occorre comunque raccontare in modo più completo quello che c’è».

Quale è la Sardegna che più le piace?

«Ho fatto diverse perlustrazioni da ragazzo. Ho capito che non c’è una sola Sardegna. Mi piacciono molto la zona di Aritzo e Alghero dove ho fatto vacanze meravigliose e dove è fortissima l’impronta catalana. Alla Sardegna associo il ricordo di Antonio Gramsci, uno dei più grandi pensatori del Novecento. Un intellettuale studiato e apprezzato in paesi molto lontani dall’Italia».

Limes mette al centro l’analisi sugli equilibri del mondo, sui conflitti e sui rapporti tra gli Stati. Oggi affiorano pulsioni distruttive. Perché?

«Siamo in una fase di passaggio dall’egemonia americana a un momento di maggiore caos perché gli Stati Uniti hanno scoperto di non avere né una particolare vocazione imperialistica, né soprattutto i mezzi per esercitarla. L’invasione russa in Ucraina e la competizione, per fortuna ancora non bellica, nell’area dell’Indo-Pacifico, con Taiwan che resta nel mirino della Cina, nascono in questo scenario internazionale».

Nel Vicino Oriente una storia che tragicamente si ripete.

«Il conflitto tra Israele e Palestina mostra ancora una volta la crisi della potenza americana che non riesce a influenzare gli israeliani. La madre di tutti i fenomeni geopolitici attuali è la crisi degli Stati Uniti».

Quale ruolo svolge la Cina?

«Vive una fase di difficoltà. Il suo modello di espansione economica è in crisi e il regime non è più solido come in passato».

L’Europa è in grado di incidere con la sua politica estera?

«Non c’è una politica estera. Esisterebbe se esistesse l’Europa. Il signor Borrell non porta a casa risultati. Esiste un fenomeno di crescente disintegrazione di quel poco o molto, a seconda dei punti di vista, di integrazione che c’era sino a poco tempo fa nell’ambito dell’Unione europea. Nel campo economico assistiamo alla destrutturazione del mercato unico. Di fatto, abbiamo 27 mercati nazionali».

“L’Italia nel mondo in guerra” è il tema di un numero recente di Limes.

«Nel quadro internazionale il nostro Paese ha l’abitudine più o meno obbligata di stare con l’America. Le velleità neutraliste o di maggiore autonomia non hanno spazio. L’Italia non ha più peso e soprattutto non sa bene quello che vuole».

Gli scenari futuri?

«Uno sguardo globale è troppo impegnativo. Per quanto riguarda noi italiani siamo entrati in una fase molto pericolosa. Prima di tutto per una questione interna: ci sono sempre meno italiani e sempre più vecchi. Penso che il problema più grave dell’Italia, di cui si parla poco. sia la questione demografica».

RIPRODUZIONE RISERVATA