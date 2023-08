L’Italia non brilla ma batte l’Angola 

Italia 81

Angola 67

Italia : Spissu 5, Tonut 18, Melli 7, Fontecchio 19, Ricci 12, Spagnolo, Polonara 7, Diouf ne, Severini 3, Procida 2, Pajola 4, Datome 4. All. Pozzecco.

Angola : Francisco 3, Goncalves 7, Domingos 4, Maconda, Dundao 19, Bango 6, Paulo 3, Monteiro 6, Fernandes, Fernando 13, De Sousa 4, Kokila 2. All. Claros.

Arbitri : Locatelli (Bra), Baki (Tur) e Vulic (Cro)

Parziali : 23-17; 43-40; 61-57

Senza tiro da tre e senza brillare, ma con un ultimo quarto da 20-10 l'Italia evita la trappola psicologica del debutto e batte l'Angola. Nell’altro match del girone, la Repubblica Dominicana vince solo all'ultimo minuto contro i padroni di casa delle Filippine (87-81) sostenuti da 37 mila tifosi.

Il 5/31 da tre degli azzurri non preoccupa, poiché sono quasi tutti tiri aperti quelli sbagliati. Il meno peggiore è stato Marco Spissu col 25% e 7 assist. L'Italia ha deficit di chili e centimetri dentro l'area e si aggrappa alle stoppate di Melli, la difesa di Pajola, i liberi e i rimbalzi di Polonara. Certo, domani contro la Repubblica Dominicana le difficoltà salgono di due tacche, ma c'è lo spirito di gruppo.

Solito quintetto: Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara e Melli. L'Angola va via (2-9 al 2') e il Poz ci parla sopra. La tripla di Spissu scuote l'attacco, Melli schiaccia per il sorpasso: 14-13 al 6'. La tripla del neo entrato Datome e il lay-up di Melli completano il break di 14-0. L'Angola finisce a -7 ma rientra in partita. Nel secondo quarto l'Italia traballa, dopo l'intervallo il quintetto base va a +9 con Polonara e Fontecchio, però l'Angola (break di 9-0) rimette tutto in equilibrio. Nell'ultima frazione un play (Pajola) e 4 ali, Procida, Datome, Ricci e Severini. La mossa funziona ed è +8 con schiacciata di Procida al 33', la tripla di Ricci mantiene il distacco: 72-64. E Tonut mette il +12 a 81 secondi che significa vittoria.

