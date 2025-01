L’Italia nel vicolo ceco, è fuori dalla United Cup 

La United Cup azzurra è finita nei quarti. Alla "Ken Rosewall Arena" di Sydney la Repubblica Ceca ha battuto 2-1 l’Italia, finalista nell'edizione 2023 (persa dagli Stati Uniti), che nel Gruppo D aveva battuto 3-0 Svizzera e Francia perdendo un set soltanto in sei incontri. Ma per il tam guidato dal capitano Renzo Furlan (coach di Jasmine Paolini) contro i cechi non c'è stato nulla da fare: le semifinali sono Usa-Repubblica Ceca e Polonia-Kazakistan. Nel singolare femminile Jasmine Paolini, n.4 Wta , ha subìto un doppio 6-2, in poco meno di un'ora e tre quarti da Karolina Muchova (n. 22). Per la 28enne di Olomuc si è trattato del quinto successo in altrettante sfide con la 28enne di Bagni di Lucca. Quindi Flavio Cobolli, n. 32 del mondo, è stato sconfitto per 6-1 6-2, in appena 54 minuti di gioco, da Tomas Machac, 24enne di Beroun, n. 25 delle classifiche, al terzo successo in altrettanti confronti con il romano. Inutile il successo (7-5, 3-6, 10-4) del doppio misto formato da Sara Errani e Andrea Vavassori contro Gabriela Knutson e Patrik Rikl.

I tornei

È sfumata sul più bello, per Lorenzo Musetti, la semifinale nell’Atp 250 di Hong Kong. Il carrarino, numero 17 al mondo e testa di serie numero 2 ha ceduto il passo al n. 62 Jaume Munar con lo score di 2-6 7-6 7-5. A Brisbane, invece, Reilly Opelka ha fermato nei quarti la corsa di Djokovic a Brisbane. Il bombardiere statunitense ha sconfitto per 7-6 6-3 il serbo, ex numero 1 del mondo, a caccia del centesimo titolo in carriera.

