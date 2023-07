L’Italia nei quarti trova la turchia 

Missione compiuta. A Bangkok, nel terzo e ultimo concentramento, l'Italia femminile di pallavolo vince 3-1 (25-23, 25-23, 17-25, 25-22) anche contro il Giappone e conquista il sesto posto nella classifica finale di Volleyball Nations League.

Le azzurre, che erano già qualificate per la final eight di Arlington in Texas dopo il successo di sabato sulla Croazia e la sconfitta della Serbia con la Repubblica Dominicana, grazie alla vittoria di ieri hanno superato in classifica Giappone e Germania.

Così, negli Usa l'Italia guidata da Davide Mazzanti, che ha dato spazio a molti ricambi facendo riposare le tirolari, reduci di fatto da due stagioni consecutive senza sosta, potrà difendere il titolo conquistato nel 2022 da Alessia Orro e compagne. Prossimo appuntamento sono i quarti di finale - che partono il 12 luglio - contro la Turchia: sarà l'occasione per “vendicare” la sconfitta per 3-0 subita in pool 1, anche se non sarà affatto facile.

Classifica : Polonia 10 vinte, 2 perse (29 punti), Stati Uniti 10-2 (28), Turchia 9-3 (29), Cina 8-4 (24), Brasile 8-4 (24), Italia 8-4 (21), Serbia 6-6 (19), Canada 6-6 (18), Rep. Dominicana 6-6 (14), Olanda 5-7 (18), Bulgaria 2-10 (9), Thailandia 2-10 (8), Croazia 2-10 (6), Corea del Sud 0-12 (0).

