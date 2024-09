L’Italia ko con la Spagna Oggi i quarti di finale 

Si chiude con una sconfitta il girone A per l'Italia, impegnata nell'Ebsl Superfinal 2024, la fase finale degli Europei di beach soccer maschile ad Alghero. Azzurri sono stati sconfitti 4-1 dalla Spagna, prima a punteggio pieno. Eppure la giornata sembrava iniziata bene per i ragazzi del ct Del Duca, che sono andati in vantaggio nel primo terzo grazie a un'autorete di Ardil. Nel secondo parziale, Kumar approfitta di un'incomprensione tra e Sciacca e Paterniti, si inserisce e pareggia i conti. Il terzo conclusivo vede la Spagna dilagare con le reti di Ardil (che pareggia i conti con la fortuna, approfittando di un rimbalzo della sfera che mette fuori causa Casapieri) e Suli Batis (che dopo aver centrato un palo in rovesciata, si rifà capitalizzando nel migliore dei modi un calcio da fermo). Sul 3-1, Casapieri fa un miracolo su Ramy ma, a 30” dalla fine, non può niente sulla deviazione sottomisura di Oliver su conclusione di Arias. A 2” dalla fine, il portiere azzurro para un calcio di rigore ad Ardil. Oggi alle 18, quarti contro la Repubblica Ceca.

Ottime notizie dall'Italia femminile, che nella seconda giornata del girone A batte 1-0 l'Ucraina e si qualifica matematicamente per le semifinali dell'Europeo femminile con un match d'anticipo. Di Debora Naticchioni la rete in acrobazia che al 7' decide il match. Oggi, alle 16, le azzurre affrontano il Portogallo per il primo posto nel girone.



