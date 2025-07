L’Italia ko con la Spagna ma conquista i quarti 

L'Italia si è qualificata per i quarti di finale degli Europei femminili, in Svizzera, nonostante la sconfitta di ieri sera a Berna per 3-1 contro le campionesse del mondo della Spagna. Le azzurre tornano fra le migliori otto del continente dopo dodici anni. Mercoledì 16 luglio l'Italia affronterà la Norvegia.

Nel primo tempo, le azzurre passano in vantaggio con Oliviero ma le spagnole pareggiano subito con Athenea. Il gol di Patri a inizio ripresa e quello di Gonzalez nel finale confermano la migliore qualità della Spagna.

Questo risultato testimonia i recenti progressi fatti dall’Italia, dopo il periodo negativo che aveva seguito i sorprendenti Mondiali del 2019. Soncin lo aveva sottolineato, superare la fase a gironi era un obiettivo alla portata, ma non scontato. L’Italia ha dimostrato, soprattutto nel primo tempo, di poter giocare alla pari contro la Spagna campione del mondo in carica e considerata la favorita per la vittoria finale. Un tean capace di superare senza alcun problema sia Portogallo che Belgio.

A Berna davanti a 30mila spettatori da sottolineare il grande inizio azzurro, al 9’ un colpo di testa di Elena Linari ha colpito la traversa e nell’azione successiva Elisabetta Oliviero ha segnato il gol dell’1-0, approfittando di una respinta della difesa spagnola. Era dal 2013 che l’Italia non si qualificava per la fase a eliminazione diretta degli Europei. Il 16 luglio alle 21 le azzurre sfideranno la Norvegia, prima nel gruppo A.

