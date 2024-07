L’Italia insegue due titoli 

Una grande Italia è in finale agli Europei di padel con uomini e donne. L’assalto ai mostri sacri della Spagna, avversari per entrambi, vedrà un sabato lunghissimo al Tennis Club Cagliari: alle 11.30 la femminile, alle 18 la maschile. Ieri in semifinale clamorosa maratona: quasi 14 ore di fila di gioco.

Prima semifinale

Tre sfide tiratissime e piene di colpi di scena nell’Italia-Francia femminile. La prima ha visto Carlotta Casali ed Emily Stellato (commossa nel dopogara) superare 6-4 3-6 3-6 Pothier-Soubrie in 1 ora e 59’. Carolina Orsi e Giulia Sussarello, in 2 ore e 41’, dopo aver vinto il primo set 5-7 su Collombon-Godallier hanno ceduto 7-6(4) 6-2. Ma Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena, accompagnate dal tifo incessante di compagne e pubblico, trionfano in 93’ su Ginier Barbier-Touly 7-5 6-3, con grande esultanza all’ultimo punto. «La ricetta è il coraggio: bisogna sognare finché la pallina non si ferma, sempre», il messaggio della capitana Marcela Ferrari per la finale con la Spagna (ieri 3-0 al Portogallo). Per le ragazze festa con bagno al Poetto.

Il bis nella notte

Un altro 2-1 nel maschile, in 6 ore e 40’. Per Giulio Graziotti e Aris Patiniotis sconfitta alla prima, 6-3 6-4 con Blanque-Leygue. Pur soffrendo e perdendo al tie-break 7-6(4) il primo set contro Bergeron-Maigret, Facundo Domínguez e Riccardo Sinicropi ribaltano la situazione coi successivi 3-6 5-7. Marco Cassetta e Simone Cremona dominano 6-1 il primo su Joris-Moreau, vanno sopra 5-3 al secondo per poi perderlo 6-7(3). Ma al terzo, con i due francesi mai arresi, arriva il 6-3 definitivo e la seconda festa.

