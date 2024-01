L’Italia incrocia le dita per Matteo Garrone 

Volata finale per gli Oscar mentre l'Italia incrocia le dita per il suo candidato ufficiale, “Io Capitano” di Matteo Garrone, arrivato in finale ai Golden Globe e nella shortlist per il miglior film straniero: martedì saranno annunciate le candidature per 23 categorie di premi e intantoi i Bafta hanno dato gli ultimi tasselli per il mosaico dei pronostici: “Barbie” di Greta Gerwig, il film fenomeno dell'estate, frena con cinque nomination soltanto contro le 13 di “Oppenheimer” di Christopher Nolan (che a Londra giocava in casa) e 11 di “Povere Creature!” di Yorgos Lanthimos, Leone d'oro a Venezia.

Le candidature dei premi del cinema britannico hanno confermato interesse per altri due film europei competitivi in vista della notte delle stelle del 10 marzo: ben 9 candidature per l'inglese “The Zone of Interest” di Jonathan Glazer e 7 per la Palma d'oro di Cannes “Anatomia di una Caduta” di Justine Triet, quest'ultimo snobbato dalla Francia come candidato ufficiale al miglior film straniero. Ad unire entrambi la tedesca Sandra Huller, che potrebbe vincere come attrice non protagonista per il film di Glazer ma anche come straordinaria protagonista in “Anatomia di una Caduta”.

Quanto all'Italia, “Io Capitano” di Garrone non è rientrato nelle nomination Bafta ma può vantare il miglior film straniero per la critica afro-americana. Tra i documentari short è rimasto in gara sulle candidature agli Oscar “Wings of Dust” girato in Perù, la tesi di laurea alla New York University dell'esordiente Giorgio Ghiotto.

