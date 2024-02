L’Italia in un girone di ferro 

Francia, Belgio e Israele: la nuova edizione della Nations League sarà tutt’altro che una passeggiata per l’Italia del ct Luciano Spalletti. Il sorteggio di ieri a Parigi non è stato benevolo per gli Azzurri, inseriti in un girone difficile se non di ferro (il gruppo 2), con la Nazionale forse più forte d’Europa (e tra le prime al mondo, quella transalpina) e la mina vagante belga. Urna sfortunata nonostante la squadra quattro volte iridata fosse nella prima fascia della Lega A.

Le novità

L’obiettivo sarà migliorare i due terzi posti consecutivi conquistati nel 2021 e nel 2023. Prima giornata tra il 5 e il 7 settembre. Le Final Four sono in programma il 4-8 giugno del 2025 ma da questa edizione c’è una novità: i quarti di finale, in programma il 20-25 marzo dello stesso anno, cui accederanno le prime due classificate di ogni girone. Fino alla passata edizione infatti passavano il turno solo le prime classificate dei quattro gironi della Lega A per dar vita direttamente alle semifinali. La quarta classificata del girone retrocederà direttamente nella Lega B, la terza giocherà uno spareggio salvezza con una delle seconde della Lega B. Non è tutto, perché oltre ad assegnare il trofeo e ad avere un valore per il ranking, la Nations League inciderà anche sulle possibilità di qualificarsi ai Mondiali del 2026: le quattro finaliste saranno inserite in un girone con una squadra in meno e, in caso di mancato accesso al torneo iridato dalle qualificazioni, avranno diritto a un posto per gli spareggi.

Il ct

«Un girone affascinante», il commento del ct Spalletti, «siamo abituati a questo tipo di sorteggio e poi così abbiamo subito l’idea di quello che deve essere il nostro comportamento in campo. Questa competizione è nata in maniera intelligente per avere confronti importanti e far alzare il livello del calcio in qualsiasi squadra. Prima le amichevoli non servivano. Giocare queste partite ti dà tutto quello che ci vuole per crescere. E poi, se ti capitano squadre forti come quelle capitate a noi, serve per migliorare ancora di più. La Francia? Con noi sono sempre state partite tiratissime per cui ci saranno molte motivazioni per farsi trovare pronti. Questa settimana sono andato a vedere il Genoa e ho trovato un Retegui perfetto. Davanti non c'è soltanto per la casella dell’attaccante centrale ma anche quella degli esterni. Molti tra quelli che abbiamo messo nel mirino non stanno giocando, quindi si possono prendere in considerazione scelte differenti».

I gironi

Questi i gironi completi della Lega A: gruppo 1 Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia; gruppo 3 Olanda, Ungheria, Germania, Bosnia; gruppo 4 Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia. Sinora hanno vinto il trofeo Portogallo (2019), Francia (2021) e Spagna (2023).

