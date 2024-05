L’Italia in Germania senza Acerbi 

Comincia con una brutta notizia l'avvicinamento degli Azzurri al Campionato Europeo. Entro le 12 di oggi, i trenta giocatori convocati dal commissario tecnico Eugenio Spalletti dovranno essere nel ritiro a Coverciano ma tra loro non ci sarà Francesco Acerbi. Il difensore dell'Inter, uno dei veterani della squadra e campione d'Europa a Wembley, è stato fermato dai postumi della pubalgia e dovrà operarsi. Questo per lui significa niente torneo in Germania, al via il 14 giugno.

La Nazionale perde così uno dei suoi leader, campione in carica e campione d’Italia con l’Inter di Inzaghi. Per sosrituirlo al centro della difesa, Luciano Spalletti ha già preallertato il giocatore della Juventus Federico Gatti, che ha subito dato la propria disponibilità e si metterà al lavoro nella propria sede. Assecondando le richieste di diversi selezionatori, il Comitato esecutivo dell'Uefa di recente ha concesso l'allargamento delle rose a 26 giocatori per ogni selezione nazionale. Il ct azzurro 'taglierà' dunque entro il 7 giugno - data ultima di presentazione delle liste definitive - alcuni elementi per definire i ventisei Azzurri che lo seguiranno nel ritiro di Iserlohn, la cittadina della Renania che ospiterà il “team base camp" dell'Italia.

La spedizione

Partenza fissata lunedì 10 giugno con l'esordio nel torneo in programma sabato 15 a Dortmund, contro l'Albania. Prima di volare in Germania la Nazionale disputerà due test amichevoli: martedì 4 giugno con la Turchia al Dall'Ara di Bologna e domenica 9 con la Bosnia Erzegovina a Empoli (ore 20.45).

Le novità

Tra i giocatori che si radunano oggi a Coverciano, ci sarà come debuttante il difensore del Bologna Riccardo Calafiori, che nel 2022 aveva preso parte agli stage dedicati ai calciatori di interesse nazionale. Per Calafiori, oltre la straordinaria opportunità di giocare con la Nazionale subito un campionato europeo, anche le “sirene” di un possibile trasferimento alla Juventus, seguendo l’allenatore che a Bologna lo ha valorizzato – Thiago Motta, prossimo alla firma – e che gli ha consentito di guadagnare la convocazione in azzurro.

Seconda convocazione per il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli a un anno e mezzo di distanza dalla prima e unica presenza in maglia azzurra in occasione dell'amichevole con l'Albania del novembre 2022. Fagioli, in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport , ha descritto la sua terribile esperienza con il vizio delle scommesse, deriva che lo tenuto fuori dai campi per sette mesi a causa della pesante squalifica.

Seconda chiamata anche per l’ex Cagliari Raoul Bellanova (oggi al Torino) e Michael Folorunsho (Verona), già convocati a marzo per le due amichevoli negli Stati Uniti con Venezuela ed Ecuador, ma debuttanti in una competizione continentale.

