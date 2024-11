L’Italia in Belgio per chiudere i conti Spalletti pensa a Barella trequartista 

Bruxelles. All'Italia basta un punto per andare ai quarti in Nations League, ma Luciano Spalletti, oggi (20.45, Rai1) in Belgio, non vuole cambi di atteggiamento. Alla vigilia della partita con i Red Devils, il ct azzurro definisce “pericoloso” evitare un'attitudine propositiva. Esorta tutti a prendere sul serio la sfida, malgrado le assenze nell'undici di Tedesco: «Il Belgio ha tanti giocatori, sarà sempre una nazionale fortissima come dice la storia». Quindi torna a esaltare il bel gioco come strumento per «divertire e raggiungere risultati» e conferma che vede meglio Barella trequartista e Frattesi mezzala.

In memoria

Poco prima di incontrare i giornalisti, gli azzurri, il ct e il presidente federale hanno reso omaggio, con un minuto di silenzio alle vittime della strage del maggio 1985 proprio allo Stadio Heysel che oggi, ricostruito, si chiama “Re Baldovino”. Tutti i calciatori che scenderanno in campo, ovviamente non erano nati ma conoscono bene quel dramma. «È stata una tragedia tremenda: faremo di tutto in campo per onorare la memoria di chi non c'è più», promette Andrea Cambiaso, a fianco di Luciano Spalletti nella conferenza stampa pre-gara. E proprio davanti ai giornalisti, il ct ha esaltato il giocatore della Juventus come l'esempio di un «calciatore che sa far tutto».

Gioco nuovo

Il selezionatore azzurro ribadisce che ormai «il calcio moderno», chiede a tutti di far ruoli diversi. «Prima si guardava il calcio in 2D. Ora ci sono molte rotonde in mezzo al campo, in zona offensiva, poi si va in spaccate in area di rigore come un terzino. È come al cinema: ormai servono degli occhiali per vedere le tre dimensioni». E a suo giudizio i migliori interpreti di questo nuova concezione del gioco sono, oltre Cambiaso, Locatelli e Rovella, anche se domani il ballottaggio tra i due dovrebbe premiare il giocatore laziale: «Sia Rovella, sia Locatelli stanno facendo un calcio interessante: noi stiamo attenti a chi fa bene. Locatelli, quando l'ho chiamato, gli brillavano gli occhi e questo è importantissimo. Non lo chiamavo», osserva Spalletti, «perché volevo vedere cose che ora fa, cose differenti. Essere più qualitativi nel ruolo del mediano fa la differenza, lo stesso vale per Cambiaso».

Le stelle del Belgio

Confermato Donnarumma in campo, malgrado la diffida. E avverte i suoi ad avere un occhio di riguardo per la star belga della serata, Romelu Lukaku, l'unico in campo visti le gravi assenze degli altri senatori, considerato l'infortunio di Kevin De Bruyne e il prolungati disturbi di Thibaut Courtois (in realtà in rotta totale con il ct). «Sarà fondamentale», si raccomanda Spalletti, «fare bene le preventive su Lukaku: il Belgio punterà molto su di lui, sui suoi anticipi per le ripartenze, bisogna farci attenzione».

Ultimo pensiero per la sua ex squadra, la Roma, dopo l'ufficializzazione dell'arrivo di Claudio Ranieri su una panchina che scotta. «Ha la conoscenza profonda di quei luoghi, viene da Testaccio. È una scelta fatta bene. Credo», conclude «che lui abbia tutto il necessario per poter fare bene e risolvere le cose».

Probabili formazioni

Belgio (4-2-2-1) : Casteels; De Cuyper, Faes, Debast, Theate; Onana, Mangala; Bakayoko, Trossard, Openda; Lukaku. Commissario Tecnico: Domenico Tedesco.

Italia (3-5-1-1) : Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Rovella, Tonali, Frattesi, Dimarco; Barella; Retegui. Commissario Tecnico: Luciano Spalletti.

