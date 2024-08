L’Italia ha una vera coppia di alfieri 

PARIGI. Una coppia, anche nella vita, a rappresentare l'Italia nella cerimonia di chiusura dei Giochi di Parigi. Sono Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo i portabandiera azzurri oggi, quando allo Stade de France, calerà il sipario sulle olimpiadi della capitale francese. I due, che sono fidanzati da tre anni - galeotte le passate Olimpiadi a Tokyo con annuncio social a gare completate -, sfileranno davanti alla delegazione italiana. Il campione di nuoto, che è stato impegnato fino alla fine con la gara nella contestata Senna, chiudendo la 10 km solo al nono posto, ha invece lasciato il segno in piscina con l'argento e il bronzo nei 1500 e 800 stile libero. La spadista si porta invece a casa l'oro nella prova a squadre: i due fidanzati hanno gareggiato in contemporanea lo scorso 30 luglio, conquistando il podio a distanza di un quarto d'ora. E Fiamingo è rimasta nella Ville Lumiere al fianco di Super Greg che ha concluso solo venerdì le sue gare. Tre anni fa invece in Giappone la bandiera era stata consegnata a Marcell Jacobs, doppio oro nei 100 e nella 4x100.

Uno spettacolare passaggio di testimone tra Parigi e Los Angeles. Dopo la cerimonia di apertura sulla Senna, il 26 luglio, la capitale di Francia vuole chiudere in bellezza, con una pioggia di star e Tom Cruise atteso sul tetto dello Stade de France in stile 'Mission Impossible' per sancire il passaggio della bandiera a cinque cerchi con la città californiana, sede dei Giochi del 2028. Un ponte tra Europa e America. L'appuntamento alle 21 nello stadio da 80.000 spettatori di Saint-Denis.

RIPRODUZIONE RISERVATA