L’Italia ha 1.300 miliardi di tasse non riscosse 

Roma. Quasi 1.300 miliardi di crediti fiscali non riscossi. Di cui poco meno della metà considerati ormai persi perché inesigibili. È la situazione in cui versa il magazzino della Riscossione, che dà la misura della difficoltà del fisco di incassare un arretrato più che ventennale. Ad alimentare la tendenza dei contribuenti a non pagare poi sono anche le ripetute misure di rottamazione - l'ultima nel disegno di legge della Lega all'esame del Senato - che, lanciano l'allarme i tecnici del Mef, l'Upb e la Corte dei Conti, rischiano non solo di alimentare l'attesa di nuovi condoni ma anche di avere un impatto sui conti pubblici. Il ciclo di audizioni avviato dalla commissione Finanze del Senato sulla gestione del magazzino e sulla nuova rateizzazione sono l'occasione per fare il punto.

I carichi

Al 31 gennaio, spiega il presidente della commissione di analisi sul magazzino Roberto Benedetti, il valore residuo dei carichi affidati dal 2000 al 2024 all’Agenzia delle entrate Riscossione ammonta a circa 1.272,90 miliardi: ovvero quel rimane sottraendo dai 1.874,62 miliardi di carichi affidati i 421,39 miliardi di sgravi e carichi annullati e i 180,32 miliardi di crediti riscossi. Si tratta di oltre 290 milioni di singoli crediti ancora da riscuotere, contenuti in circa 173 milioni di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo, che interessano circa 21,8 milioni di contribuenti. Una mole abnorme di crediti non sempre facilmente riscuotibili. Ci sono i tantissimi crediti di modesto valore (1 su 4 è di importo inferiore a 100 euro), la cui riscossione non è economicamente conveniente. Ci sono poi i crediti di fatto inesigibili, perché si tratta di soggetti interessati da procedure concorsuali, persone decedute o imprese cessate, nullatenenti o contribuenti già sottoposti ad azione cautelare: sono 537,75 miliardi i crediti con «profilo di non riscuotibilità». La mole aggredibile, invece, è costituita dai 567,85 miliardi di crediti riscuotibili, cui si potrebbero aggiungere altri 167,31 miliardi di crediti incerti, «con profilo di riscuotibilità non determinabile». Ma l'Agenzia delle entrate e riscossione «stima il magazzino residuo lordo in soli 100,8 miliardi, il 55,4% del carico totale affidato e l'8% di quello residuo contabile», osserva l'Ufficio parlamentare dei bilancio, facendo notare che l'Italia è in fondo alle classifiche Ocse per lo stock dei debiti non riscossi sul totale delle entrate (181%) e ultima per i debiti non riscossi esigibili sul totale di quelli non riscossi (circa il 5%). Alla base delle problematiche che hanno determinato l'accumularsi del magazzino crediti c'è «l’accrescersi dei fenomeni di inadempimento, alimentati dalle ripetute rottamazioni».

Nel mirino

L'ennesima proposta di rottamazione finisce anche nel mirino del Mef: la rateazione in dieci anni e il fatto che si applichi anche ai carichi dal 2000 al 2022 (quelli della rottamazione quater tuttora in corso) «comportano inevitabili riflessi sui conti pubblici», avverte il direttore delle Finanze del Mef Giovanni Spalletta che suggerisce di «omogeneizzare le regole del gioco». Inoltre le «ripetute e stratificate misure di definizione agevolata e annullamento dei debiti pregressi» contribuiscono ad alimentare «aspettative di future agevolazioni e condoni», avverte l'Authority dei conti.

RIPRODUZIONE RISERVATA