L’Italia firma con altri 9 Paesi contro il piano di occupazione di Gaza 

Roma. «Respingiamo con forza la decisione del gabinetto di sicurezza israeliano di lanciare un’ulteriore operazione militare su larga scala a Gaza». L’opposizione della comunità internazionale ai piani di Benyamin Netanyahu di prendere il controllo di Gaza City, sfollando più di un milione di palestinesi, è passata in una notte dalle condanne di singole cancellerie a una dichiarazione congiunta di nove Paesi, Italia compresa. Tutti convinti che estendere la guerra nella Striscia «aggraverà la catastrofica situazione umanitaria, metterà in pericolo la vita degli ostaggi e aumenterà il rischio di un esodo di massa dei civili», con il «rischio di violare il diritto internazionale».

Nel testo si ribadisce la necessità di «un cessate il fuoco immediato e permanente, che consenta anche la fornitura di un’adeguata assistenza umanitaria» a Gaza dove la situazione è «catastrofica». Si intima a Hamas di «rilasciare tutti gli ostaggi», invocandone «la smilitarizzazione» e la sua «esclusione da qualsiasi forma di governo nella Striscia, dove l’Autorità palestinese deve avere un ruolo centrale». La dichiarazione, inizialmente firmata dal ministro italiano Antonio Tajani e dai suoi colleghi di Germania, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, ha lo scopo di cucire una posizione comune, anche di fronte a un tollerante silenzio degli Stati Uniti, senza però arrivare a uno strappo del fronte occidentale. Con il passare delle ore, si sono aggiunte anche Canada, Austria, Norvegia e la Francia di Emmanuel Macron, determinato a riconoscere lo Stato di Palestina a settembre per mettere Israele di fronte al fatto compiuto. Riconoscimento considerato prematuro da Roma e Berlino che insieme hanno spinto per arrivare alla dichiarazione congiunta. Nella nota si sottolinea infatti l’impegno comune «a favore dell’attuazione di una soluzione a due Stati negoziata». Non manca tuttavia il pressing su Giorgia Meloni, da ultimo quello di Cgil, Cisl e Uil, a «riconoscere lo Stato di Palestina». Anche la Russia e una ventina di Paesi arabi e musulmani hanno condannato il piano israeliano.

Contro il piano di Netanyahu sono scesi di nuovo in piazza migliaia di israeliani, con le famiglie degli ostaggi che accusano il governo di aver abbandonato i loro cari. Intanto, il primo carico di aiuti umanitari aviotrasportati dall’Italia per Gaza è stato paracadutato sulla Striscia da un C130 dell'aeronautica militare italiana. Nei prossimi giorni e per una settimana seguiranno altri lanci per la popolazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA