L’Italia fatica in Moldova 

MOLDOVA 0

ITALIA 2

Moldova (5-3-2) : Cojuhar, Re- venco, Stefan, Craciun, Dum- bravanu, Reabciuk (10' st Bitca), Perciun (16' st Boga- ciuc), Rata (29' st Bodisteanu), Ionita, Postolachi (10' st Damascan), Nicolaescu (29' st Fratea). In panchina Tîmbur; Avram; Cucoș; Caimacov; Borș; Forov; Plătică. Ct Popescu

Italia (4-4-2) : Vicario, Bellano- va, Mancini, Buongiorno, Cambiaso (29' st Dimarco) , Orsolini (29' st Politano), Tonali, Cristante, Zaccagni (37' Frattesi), Scamacca (20' st Retegui), Raspadori (20' st Pio Esposito). In panchina Donnarumma; Carnesecchi; Locatelli; Ricci; Gabbia; Bastoni; Di Lorenzo. Ct Gattuso

Arbitro : Balakin (Ucr)

Reti : nel st 43' Mancini e 48' Pio Esposito

Note . Angoli: 13-1 per l'Italia Recupero: 2' e 6' Note: ammoniti Dumbravanu, Revenco e Stefan per gioco scorretto.

Chisinau. Novanta minuti di sofferenza e occasioni sprecate, poi due colpi di testa, di Mancini e Pio Esposito, danno nel finale all'Italia la quinta vittoria dell'era Gattuso, in casa della Moldavia. Il 2-0 di Chisinau serve a poco in chiave Mondiale, visto la solita, dilagante vittoria della Norvegia sull'Estonia. Tra Haaland e la qualificazione c'è solo l'ostacolo della certezza matematica (devono perdere 9-0 domenica al Meazza per invertire la classifica della differenza reti (+29 per i norvegesi, +12 per gli azzurri) e fare il miracolo del pass diretto.

Ct furibondo per i cori

Le difficoltà dell'Italia nella serata moldava hanno invece avuto il sottofondo dei cori del piccolo gruppo di tifosi al seguito (“andate a lavorare”, ma ben di peggio è stato gridato al presidente federale) quando lo 0-0 non si sbloccava. «Vergogna», urla a fine partita Gattuso, felice della risposta di tanti giocatori provati in una Nazionale cambiata in larga parte. Esperimenti verso i playoff, per allargare la base di giocatori, in attesa di un esame di prestigio contro la Norvegia. A Chisinau, l'Italia scende in campo sapendo della vittoria norvegese sull'Estonia. Assente Kean, per il ct è l’occasione di prove anche in attacco, oltre che negli altri reparti. Schiera come sempre e comunque una squadra offensiva, un 4-2-4 con Zaccagni e Orsolini ai lati dell'attacco e in avanti la coppia Scamacca-Raspadori. In porta spazio a Vicario, a centrocampo Cristante fa coppia con Tonali.

La partita

L'Italia parte forte e tiene in mano la partita per tutto il primo tempo, crea ma non concretizza, perché gli spazi sono chiusissimi e la coppia d'attacco non trova mai il varco giusto. Orsolini e Zaccagni sfruttano le fasce e nella prima mezzora e' una sorta di tutto contro Cojuhar, il portiere macedone che trattiene pochi palloni ma li respinge tutti. Dopo soli 5' una buona combinazione con Scamacca mette sul sinistro di Raspadori, decentrato, la palla buona ma è parato di piede. le palle-gol si susseguono, clamorosa quella che Mancini manda alle stelle al 26' sul rimpallo da punizione battuta da Orsolini. Arriva anche il brivido del possibile vantaggio macedone quando Postolachi può battere al volo ma spara anche lui alto. La ripresa bissa il copione ed è un continuo e confuso assedio alla porta moldava. Dopo 20' cambia la coppia d'attacco: Retegui-Pio Esposito per Scamacca-Raspadori. Di testa Retegui gira debole, Pio Esposito è anticipato di un soffio al 28'. Entrano anche Dimarco per Cambiaso e Politano per Orsolini, e subito il secondo mette sul piede di Pio Esposito la palla buona, ma la girata al 32'e' sul portiere. Quando tutto sembra bloccato arriva, al 43', la gran girata di testa di Mancini che si infila a rete, e mette a tacere i contestatori. Passano pochi minuti e Pio Esposito, ancora di testa, schiaccia a rete il 2-0 su cross di Politano. Gattuso esulta e “ringhia” ai tifosi italiani insoddisfatti.

