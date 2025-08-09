L’Italia fa sul serio: anche la Lettonia va ko 

Terzo successo per l’Italbasket di Marco Spissu nel cammino di preparazione verso l’Europeo, che prenderà il via il 28 agosto a Cipro contro la Grecia della superstar Nba Giannis Antetokounmpo. A Trieste, la formazione di Gianmarco Pozzecco ha superato la Lettonia, guidata dall’italiano Luca Banchi, con il punteggio di 91-75, confermando i progressi già mostrati nelle precedenti uscite contro Islanda e Senegal.

Al PalaTrieste è andata in scena una partita condotta quasi interamente dagli Azzurri, che nonostante qualche piccolo calo sono riusciti ad archiviare archiviato la pratica mettendo in piedi un decisivo break di 25-12 nell’ultima frazione.

Cinque i giocatori in doppia cifra: Simone Fontecchio, miglior realizzatore con 21 punti e autore di una gran schiacciata sulla testa di Bertans. Alle sue spalle Giampaolo Ricci (16), Niccolò Melli (13), Matteo Spagnolo (12) e Marco Spissu (11). Il play sassarese, che era rimasto a riposo nella finale della Trentino Cup, è tornato protagonista una prova di personalità, siglando nel finale di terzo periodo un mini-break personale che ha spento le velleità di rimonta della Lettonia.

Assente lo statunitense naturalizzato Darius Thompson, che ha disputato solo pochi allenamenti con i nuovi compagni: il suo debutto è atteso per giovedì 14 agosto al PalaDozza di Bologna, nell’ultimo test in Italia contro l’Argentina. Prima di iniziare a fare sul serio, gli azzurri affronteranno anche il Torneo dell’Acropoli ad Atene (21 e 22 agosto).



