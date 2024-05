L’Italia fa rotta su Parigi 

Roma in archivio, Parigi in arrivo. Archiviata l’ennesima edizione record degli Internazionali d’Italia (finalmente condita anche un successo italiano grazie alla coppia Errani-Paolini), il tennis italiano rivolge lo sguardo al Roland Garros, dove ieri è cominciato il primo dei tre turni di qualificazione per il secondo Slam stagionale. Inutile negare che l’unica domanda che gli italiani si pongono al momento sia relativa alla partecipazione di Jannik Sinner, L’altoatesino, dopo la settimana di cure al J Medical di Torino è rientrato alla base e a Montecarlo ha ripreso gli allenamenti. Scruterà la sfera di cristallo per capire se le sue condizioni saranno abbastanza buone da consentirgli di giocare senza correre rischi e per ricavarne qualcosa di utile.

Qualificazioni

In attesa della partenza dei tabelloni principali (prevista per domenica) eri intanto si è cominciato a giocare sulla terra rossa parigina e sono scesi in campo i primi azzurri. Le notizie nono sono buone in campo maschile: Stefano Napolitano si è fatto sorprendere dal croato Dino Prizmic (7-6, 6-3), mentre Franco Agamenone si è illuso (3-6, 6-3, 6-2) contro l’austriaco Dominic Thiem, 131 del mondo ma ex n. 3, oltre che due volte finalista a Parigi. Fuori anche Stefano Travaglia, ma in questo caso per mano di un italiano, Giulio Zeppieri (6-3, 6-3). Dopo uno stop per pioggia, due successi italiani in 3 set contro due francesi: Matteo Gigante su Sascha Gueymard Wayemburg e Mattia Bellucci su Matteo Martineau.

In campo femminile, debuttano oggi le prime due italiane: Sara Errani (finalista nel 2012) e Lucrezia Stefanini.

RIPRODUZIONE RISERVATA