L’Italia fa la voce grossa 

Belgio 0

Italia 1

Belgio (4-2-3-1) : Casteels; Castagne (42' st Bakayoko), Debast, Faes, Theate (26'st Al-Dakhil); Engels (26' st Vermeeren), Onana; Tros- sard, Openda, De Cuyper (34' st Lukebakio); Lukaku. In panchina Vandevoordt, Sels, Mbangula, Sardella, Mangala, Lokonga, Smets. Ct Domenico Tedesco.

Italia (3-5-1-1) : Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso (37' st Gatti), Frattesi, Rovella (34' st Locatelli), Tonali, Dimarco (23'St Udogie); Barella (34' st Raspadori); Retegui (23' st Kean). In panchina Meret, Vicario, Savona, Maldini, Okoli, Comuzzo, Pisilli. Ct Luciano Spalletti

Arbitro : Petrescu (Rom)

Rete : 11' pt Tonali

Bruxelles. Ancora una vittoria (1-0 in Belgio) per un'Italia che piace, quella giovane di Luciano Spalletti. Non è più la pallida copia di se stessa vista a Euro 2024, che fin dalle prime battute dei suoi match subiva l'iniziativa degli avversari e spesso prendeva dei gol. Oggi quella squadra sembra nulla più di un semplice ricordo, anche se serviranno ulteriori conferme, a partire dalla sfida di domenica a San Siro contro la Francia, già battuta a Parigi. L’importante è che si continui così, come sta accadendo in questa Nations League, dove l'Italia approda ai quarti, e che Donnarumma continui a essere quel baluardo che è ogni volta che veste la maglia della nazionale.

L’approccio

La squadra scesa in campo al “Re Baldovino” di Bruxelles, con Barella sottopunta e Rovella in cabina di regia, ha preso il controllo della situazione fin dal primo istante e il gol arrivato dopo 11' è stata la naturale conseguenza di questo predominio: verticalizzazione di Barella, sulla quale De Cuyper non è stato pronto a intervenire permettendo a Di Lorenzo di arrivare sul fondo e servire Tonali, solo nell'area piccola. Nessun problema ad appoggiare in rete e sbloccare il match. A quel punto, per tutto il resto dei primi 45', la squadra di Spalletti ha soprattutto gestito il pallone, con Retegui che si è dato molto da fare in avanti ma non ha avuto troppi palloni giocabili, mentre il Belgio, nonostante le iniziative dell'ottimo Trossard, non si è mai reso pericoloso e Donnarumma non ha corso rischi.

La ripresa

Il Belgio non poteva restare così passivo e nel secondo tempo ci ha provato. Per primo Trossard, al 12' (bravo l'estremo difensore azzurro a deviare), poi Openda. Segnali di risveglio alternati a un paio di buone occasioni azzurre sciupate da Retegui (tiro deviato in corner da Casteels) e Di Lorenzo (conclusione respinta sulla linea da Theate). I seimila tifosi italiani presenti allo stadio hanno avuto ancora un brivido quando Faes, difensore sganciatosi in avanti, ha colpito il palo esterno di testa. E anche Lukaku non ha sfruttato un cross di Trossard fallendo l'occasione del pareggio. Italia qualificata, domenica con la Francia basterà anche il pari per vincere il girone.

