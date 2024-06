L’Italia fa il pieno con i tecnici sardi 

C’è la mano di due bravi tecnici sardi nell’ottimo bilancio azzurro agli Europei di canoa e paracanoa conclusi a Szeged, in Ungheria. La Nazionale paralimpica diretta da Stefano Porcu ha portato a casa cinque medaglie e quella olimpica ha visto in grande evidenza gli atleti del kayak allenati dall’oristanese Stefano Loddo.

Paracanoa

In copertina l’oro nella VL1 200 metri di Viktoryia Pistis Shablova (LNI Cagliari), già campionessa mondiale. L’allieva di Marco Frau domina la finale in 1’24”12 precedendo nettamente le due tedesche Lillemor Koeper (1’34”34) ed Esther Bode (1’48”20). A riempire il carniere azzurro contribuiscono Christian Volpi, argento nel KL2 200 metri, e i bronzi di Veronica Silvia Biglia nel VL2 200, Esteban Gabriel Farias nel KL1 200 ed Eleonora De Paolis nel KL1 200.

«Sulla scia dei Mondiali che hanno qualificato otto barche per Parigi, risultato storico per la canoa paralimpica italiana, abbiamo ottenuto un risultato eccellente», dice il tecnico. «Pur in preparazione per Parigi, siamo in armonia nei tempi e nei risultati e questo ci fa bene sperare. Il rientro di Farias, con il bronzo dopo tanto tempo, è una bellissima notizia e bella è anche la crescita di un bravo tecnico come Marco Frau».

Velocità

Nel settore della velocità, dietro le tante medaglie italiane c’è anche la mano del tecnico del kayak, Stefano Loddo. In particolare il bronzo del K4 500 di Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Giovanni Penato e Tommaso Freschi. Nel K2 1000, finale B per Rizza-Freschi ma oro a- gli altri azzurri Samuele Burgo e Andrea Schera. ( c.a.m. )

