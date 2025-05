L’Italia fa festa ad Alghero 

Alghero. La tappa italiana delle World Triathlon Championship Series, per la prima volta ospitata ad Alghero, è diventata indimenticabile alle 13.26 esatte di ieri. Nel momento, cioè, in cui Bianca Seregni, 25 poliziotta milanese, ha tagliato incredula il traguardo a braccia aperte. Non ha vinto, ma il secondo posto a 38” dall’olimpionica francese Cassandre Beaugrand (1ª in 1.55’55”) ha il gusto dolce dell’impresa. Per l’Italia è un risultato inedito e bellissimo, e bastano le lacrime del presidente della Fitri, Riccardo Giubilei, mentre abbracciava l’azzurra, a spiegarne la portata.

La gara

Bianca Seregni è partita a bomba dalla spiaggia di San Giovanni, dove poco prima aveva chiacchierato con il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Di fatto è stata al comando della gara per tutti 1500 metri di nuoto e non ha mai mollato il gruppetto di testa (prima di 7, poi di 6 atlete) neppure sui 40,5 km di un percorso molto esigente, per le vie di Alghero. Soltanto nei 10 km corsa ha dovuto inseguire la fuoriclasse parigina (di Livry-Gargan), ma proprio lì ha mostrato il proprio valore, staccando le compagne di fuga, ultima la britannica Olivia Mathias, salita sul podio come terza classificata (a 1’09”).

Incredula

Non era un risultato pronosticabile, neppure dalla stessa Seregni: «Non avevo grandi aspettative», ammette. «Dopo Yokohama mi sono anche ammalata (la gara si è svolta con pioggia e freddo, ndr ), non dovevo nemmeno venire qui ad Alghero. Sono venuta perché mi hanno forzato ed essere su questo podio è magnifico». Una giornata indimenticabile: «Sì. è qualcosa di speciale, venivo da un podio in World Cup ma questo è il massimo che c’è. Sono contentissima e soddisfattissima, ottenerlo in casa, poi, lo rende unico. Ho sentito la forza del pubblico italiano che mi tirava su e ho cercato di non mollare». L’undicesimo posto di Ilaria Zane e il 21° di Alice Betto danno alla prova di squadra azzurra una buona consistenza.

Gli uomini

Non così tra gli uomini (27° Nicola Azzano, unico in gara), dove a dettare legge è stato il brasiliano Miguel Hidalgo (1.44’05”), già sul podio a Yokohama. Anche in questo caso, la gara ha visto un gruppetto avvantaggiarsi nel ciclismo, a conferma che il tracciato non è banale e potrebbe anche legittimare una futura candidatura per la finale delle Wtcs. Poi la corsa ha messo tutti in fila, con l’australiano Matthew Hauser secondo a 28” dopo aver superato una piccola crisi e il francese Leo Bergere terzo a 1’04”.

