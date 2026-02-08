L’Italia fa ancora festa: un argento e cinque bronzi per un bottino da record 

ANTERSELVA DI MEZZO. Una giornata storica. Perché, comprese quelle conquistate da Sofia Goggia nella discesa libera e da Lucia Dalmasso nello snowboard, l’Italia mette in una sola giornata altre sei medaglie. Un bottino mai raggiunto prima. Ad aprire le danze sono stati i magnifici quattro del biathlon azzurro nella prima gara dei giochi olimpici ad Anterselva che hanno conquistato subito un preziosissimo argento, alle spalle di una Francia mostruosa.

Quattro moschettieri

Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi con uno splendido lavoro di squadra hanno lasciato alle spalle squadre temute, come la Germania e la Norvegia. Il quartetto italiano ha retto bene la pressione: gareggiare a casa, dopo una stagione di Coppa del mondo piena di successi, non è facile.

«L'ultima frazione ero più agitata del solito, però sono riuscita a fare una bella staffetta e sono contenta», ha raccontato una radiosa Vittozzi. Ormai il ghiaccio è rotto. Ad Anterselva gli azzurri vengono dati da podio in praticamente ogni gara. Ma nel biathlon, come si è visto oggi con la Germania e la Norvegia, la classifica cambia in fretta. «Bisogna solo continuare così, abbiamo fatto una gara su sei e ci sono ancora tante possibilità», evidenzia Giacomel, che oggi con un’ottima frazione di lancio ha spianato la strada ai compagni di squadra. Doro Wierer chiuderà la sua splendida carriera proprio qui a casa sua. «Non era semplicissimo, sapevamo che avevamo buone possibilità e proprio per questo è ancora più difficile».

La dedica

C’è poi la storia emozionante di Riccardo Lorello, che debutta alle Olimpiadi di Milano Cortina col botto: bronzo nei 5mila dello speed skating, ha preceduto uno dei favoriti della vigilia, Davide Ghiotto, nella sua Milano. «Davanti alla mia famiglia e ai miei amici c'è ancora più gusto» sorride Riccardo, che è cresciuto sulle rotelle con lo Skating Rho allenato da papà Adriano. Il sindaco di Rho Andrea Orlandi e Alessandra Borghetti, assessore allo sport, lo avevano promesso: «saremo tutti a tifare in arancione» i colori del club e della città.

Lorello ha già nel mirino le prossime gare, i 10.000m e la staffetta. Quindi niente baldoria stasera, l'ubriacatura è solo quella da podio. «Ci sono ancora altre gare. Non è ancora finita».

A fine serata arriva un’altra buona notizia dalla pista del Cortina Sliding Center che regala la prima gioia all'Italia nello slittino, grazie al 32enne Dominik Fischnaller, salito sul podio nella prova maschile in singolo. L'azzurro è arrivato dietro ai soli Max Langenhan (Germania, già due volte Campione del mondo in carica) e Jonas Müller (austriaco campione del mondo nel 2023).

Infine nella nottata, forse a sorpresa, l’Italia ha riesce a mettersi al collo anche la quinta medaglia di bronzo nella gara a squadre di pattinaggio di figura: il quinto bronzo di questa domenica incredibile. Matteo Rizzo, l'ultimo azzurro a scendere sul ghiaccio, ha fatto meglio del rivale georgiano Nika Egadze, che a gennaio lo aveva battuto agli Europei di Sheffield.

