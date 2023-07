l’italia esordisce con l’argentina 

È arrivata l’ora dell’Italia ai Mondiali di calcio femminile, cominciati giovedì scorso in Australia e Nuova Zelanda. Le azzurre (alle 8 di questa mattina) hanno sfidato l’Argentina davanti ai 22mila spettatori dello stadio Eden Park di Auckland, la casa degli All Blacks. Nello stesso girone ieri la Svezia vice campione olimpica ha vinto in rimonta col Sudafrica: al gol di Hildah Magaia segnato a inizio ripresa hanno replicato al 20’ Rolfo e al 45’ Ilestedt.

La nazionale di Milena Bertolini è chiamata a confermarsi dopo la bella prova ai Mondiali 2019 (quarti di finale) e a riscattare le delusioni del recente Europeo. «Dobbiamo dare continuità al nostro processo di crescita», ha detto la ct, «è un percorso intrapreso nel 2019, il nostro è un movimento ancora giovane ed è importante fare bene per avvicinare sempre più gente al calcio femminile. L’essersi qualificati per due Mondiali di fila è straordinario». Il successo della Svezia costringe le azzurre a cominciare subito bene in un girone «tosto e in un torneo altamente competitivo», ha aggiunto la capitana Cristiana Girelli.

Negli altri due match di giornata la Francia e la Giamaica hanno pareggiato 0-0 (con le centro americane in dieci) all’esordio del gruppo F, mentre l’Olanda ha sconfitto 1-0 il Portogallo e raggiunto in testa a quota 3 nel gruppo E i favoriti Usa, vincitori delle ultime due edizioni.

Oggi si giocano anche Germania-Marocco (gruppo H) e Brasile-Panama (gruppo F).

