L’Italia è tutta con Sinner  

Per la terza volta negli ultimi tre anni, Jannik Sinner sostiene l'esame di laurea sull'erba di Wimbledon contro il sette volte re dei Championships, Novak Djokovic: già battuto due volte dal serbo sui nobili prati londinesi, l'altoatesino rinnova la sfida – ore 16.30, seconda semifinale dopo quella fra Alcaraz e Fritz – dall'alto del primato nel ranking mondiale, e soprattutto consapevole di essere un giocatore diverso, migliore, più sicuro di sé, rispetto a quello uscito sempre sconfitto all'All England Club. Una nuova consapevolezza, rinforzata, come ha riconosciuto lo stesso Sinner dopo il match vinto contro Ben Shelton. Il modo migliore per ripagare la fortuna ricevuta nel turno precedente, quando - sotto di due set, in evidente difficoltà - aveva beneficiato dell'improvviso ritiro per infortunio del suo avversario Grigor Dimitrov. Ma attenzione, perché Novak Djokovic ha cancellato l'allenamento di ieri, forse per motivi precauzionali dopo la brutta caduta accusata nel primo match point contro Flavio Cobolli. Il campione serbo aveva prenotato un campo all'Aoragi, il pratone dove si allenano i giocatori, prenotazione posticipata e quindi definitivamente cancellata.

Sinner ieri ha sostenuto una sessione d'allenamento molto intensa, con un giovane juniores italiano, Pierluigi Basile. All'Aorangi, Sinner è apparso in ottima forma, e anche i dolori al gomito destro, colpito violentemente nel primo game del match contro Dimitrov, sembra non dargli più noia. Il suo rivale va a caccia del 25° Major ed è certamente a Londra che può rivendicare le più credibili ambizioni.

