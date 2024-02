L’Italia è sulla buona strada 

ITALIA 87

TURCHIA 77

Italia : Spissu 12, Mannion 10, Tonut 12, Melli 17, Flaccadori, Tessitori 2, Ricci 11, Polonara 9, Severini ne, Procida 7, Pajola 5. All. Pozzecco.

Turchia : Hazer 2, Saybir 7,Sanli 10, Biberovic 27, Mahmutoglu 14, Kabaca 1, Ulubay 1, Ugurlu, Tuncer 3, Osmani 4, Ylmaz, Sipahi 11. All. Ataman.

Parziali : 24-24; 50-39; 68-56.

Inizia bene il cammino di qualificazione a Eurobasket 2025. A Pesaro l'Italia si impone 87-80 sulla Turchia grazie ad una prova di squadra robusta, sia in difesa, sia in attacco dove il sassarese Spissu è il miglior “triplista” (tre a segno).

Solito quintetto base: Spissu, Tonut, Procida, Ricci e Melli. La Turchia ha un buon avvio e con qualche rimbalzo offensivo va avanti di 8 punti. Spissu segna da tre e alza il ritmo: 14-15 al 6' con Ricci. Coi cambi difende meglio l'Italbasket e la schiacciata a due mani di Polonara segna il sorpasso: 20-18 al 9'.

Si sblocca Mannion nel secondo quarto ed è +8 al 14'. Pozzecco ricompone il quintetto base e gli azzurri allungano ancora toccando per la prima volta la doppia cifra di vantaggio: 48-38. Al riposo Melli ha già 17 punti, mentre il bosniaco-turco Biberovic è a quota 18.

Il terzo quarto inizia con le triple azzurre: Spissu per il +14 al 24'. Nel finale di quarto la Turchia rosicchia qualcosa: 64-56 al 29' ma l'inerzia non cambia. Così nell'ultima frazione Ricci e Pajola ritoccano il distacco: +15 al 35'. La Turchia non molla e con le triple di Mahmotoglou si avvicina minacciosa (79-73 al 38'), ma è Spissu a far respirare l'Italia.

