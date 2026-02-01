l’italia e podda salutano gli europei 

L’Italia saluta l’Europeo di futsal, sconfitta 4-0 dalla Spagna nei quarti di finale, ma tra i pochi aspetti positivi del ko c’è la prestazione di Michele Podda.

Alla sua prima convocazione in un Europeo, pur avendo giocato pochi minuti il laterale sardo si fa notare: si muove su tutto il campo, chiede palla, prova a rendersi pericoloso e non si tira mai indietro nei momenti difficili.

La sua energia, la personalità e la voglia di incidere dimostrano che anche con un minutaggio limitato può fare la differenza e dare segnali importanti allo staff tecnico.

La partita si mette subito in salita per gli azzurri: la Spagna costruisce gioco, colpisce due legni e passa in vantaggio con Cortes su schema perfetto. L’Italia difende con grinta, prova a ripartire quando può e cerca di far valere la propria organizzazione, ma poco prima dell’intervallo Perez firma il 2-0. Nella ripresa gli iberici controllano il possesso e segnano ancora firmando il 3-0. Nel finale, con il portiere di movimento, l’Italia tenta il tutto per tutto ma un autogol chiude definitivamente i conti sul 4-0.

Nonostante il risultato pesante Podda lascia un segnale chiaro: alla prima esperienza europea il giocatore del Meta Catania due volte campione d’Italia ha mostrato carattere, determinazione e qualità. Segnali importanti per il futuro del giovane di Villaspeciosa nella Nazionale e per le prossime competizioni internazionali, perché ha confermato di poter crescere ulteriormente.

RIPRODUZIONE RISERVATA