L’Italia è nata qui: il libro domani in regalo 

L’Italia è nata in Sardegna il 19 giugno 1324, settecento anni fa. Ed è incredibile come una nazione come la nostra non lo sappia, magari per convenienza, come evidenzia il professor Francesco Cesare Casula, rilanciando una pagina di storia: il trattato di pace firmato a Cagliari, a Bonaria, fra la Repubblica comunale di Pisa e la Corona d’Aragona, che sancisce la nascita del Regno di Sardegna poi modificato, nel 1861, in Regno d’Italia. Al “settecentenario” è dedicato il libro del professor Casula che, domani, sarà in omaggio con L’Unione Sarda in tutte le edicole della Sardegna.

