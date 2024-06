L’Italia è in Germania, via all’avventura 

L’avventura europea dell’Italia di Luciano Spalletti è ufficialmente cominciata ieri pomeriggio, quando la Nazionale ha lasciato il centro tecnico federale di Coverciano, dove si era radunata il 31 maggio, ed è partita alla volta della Germania. In serata l’arrivo a Iserlohn, sede del ritiro, nella Renania settentrionale, tra la pioggia e il freddo ma anche i cori e il grande entusiasmo dei tifosi coi quali tecnico e giocatori si sono fermati per qualche minuto. Qui proseguirà la preparazione in vista dell’esordio a Dortmund, distante circa 30 chilometri, in programma venerdì alle 21 contro l’Albania. Gli azzurri sono campioni uscenti e vincere il primo match sarà fondamentale, anche perché le altre avversarie del girone sono Spagna e Croazia.

Subito al lavoro

Anche ieri il commissario tecnico ha fatto svolgere una sessione di lavoro, a porte chiuse, contro una selezione dell’Under 17 dell’Empoli impiegando chi non ha giocato o non è entrato dal primo minuto nell’ultima amichevole pre-torneo giocata domenica contro la Bosnia. Partita terminata con un successo per 1-0, dunque stiracchiato e non certo entusiasmante, risultato seguito all’opaco pareggio (0-0) colto pochi giorni prima a Bologna con la Turchia. Prestazioni non eccelse, inframezzate da un test con l’Under 20 concluso 3-1, che lasciano alcuni dubbi su stato di forma e assimilazione dell’idea di gioco di Spalletti da parte dei giocatori.

Soddisfatto

Eppure il ct domenica notte dopo la gara era sereno e soddisfatto: «La squadra ha fatto bene nella fase di possesso, si sono viste molto le imbucate», ha detto. Però «non siamo stati così continui, ci sono state troppe pause. Peccato non aver sfruttato le tante occasioni che abbiamo avuto altrimenti ci sarebbe stata un’altra partita. I ragazzi hanno risposto alle mie richieste».

Casa Azzurri

Oggi pomeriggio ci sarà il primo allenamento in Germania, che sarà aperto al pubblico per la prima e unica volta e per il quale sono stati distribuiti alla cittadinanza 4.500 biglietti. Sarà l’occasione per testare le condizioni in particolare dei due infortunati, Nicolò Barella e Alex Meret. Sempre oggi alle 19 si terrà la cerimonia d’inaugurazione di Casa Azzurri alla presenza di Antonio Tajani, ministro degli Esteri, di Gabriele Gravina, residente della Federcalcio, di Armando Varricchio, ambasciatore italiano in Germania, di Michael Joithe, sindaco di Iserlohn, e della Nazionale italiana al completo. Poi si tornerà a lavorare sul campo: c’è tanto da sistemare in vista del primo match, le prestazioni offerte contro Turchia e Bosnia non bastano e il commissario tecnico lo sa.

Migliorare

«Dobbiamo essere bravi a trovare lo spazio libero e riandare in avanti», l’analisi post Bosnia, «se non lo fai è difficile trovare un triangolo dentro il campo. In generale ci manca un po’ di ritmo, il non avere pause. E siamo timidi nei passaggi. Dare possibilità agli avversari è brutto da vedere e peggiora la prestazione». Tuttavia «abbiamo ancora tempo».

Ora però mancano quattro giorni all’esordio e lo spazio per presentarsi pronti si restringe sensibilmente. Nel frattempo Spalletti sembra avere già un’idea di formazione: «Posso avere un dubbio per sabato. Ma non lo dico». Ancora qualche ora e lo scopriremo.

RIPRODUZIONE RISERVATA