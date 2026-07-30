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Pallavolo.
31 luglio 2026 alle 01:03

L’Italia è già fuori dalla VNL 

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Ningbo. È già finita la Volleyball Nations League maschile per l'Italia. A Ningbo, in Cina, gli azzurri di Fefè De Giorgi sobno stati sconfitti nei quarti di finale per 3-0 (25-22, 25-21, 25-21) dagli Usa e lasciano il torneo. «Complimenti agli Stati Uniti, perché hanno fatto una partita molto intensa e in generale hanno giocato bene», ha detto il ct. «Noi, invece, pur nelle difficoltà che proponeva questo match, non ce la siamo giocata come volevamo. Abbiamo subito troppo in ricezione, preso troppi ace e mezzi punti. In attacco, invece, abbiamo tenuto, guardando anche le statistiche, però chiaramente siamo stati penalizzati dalla nostra prestazione di squadra in ricezione. È forse la prima volta che ci capita di subire una quantità così elevata di punti».

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