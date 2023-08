L’Italia è già a Firenze 

Torino. L’Italvolley femminile è già agli ottavi e con la miglior “griglia” possibile. La quarta vittoria per 3-0 su altrettante per l'Italvolley femminile agli Europei che si giocano (anche) in Italia assicura la certezza di ottenere il primo posto nel girone B. Dopo Romania, Svizzera e Bulgaria, le ragazze del ct del Davide Mazzanti hanno sconfitto anche la Bosnia-Erzegovina (25-21, 25-17, 25-19) concedendo per la prima volta alle avversarie di arrivare oltre i 20 punti i un singolo set. Dettagli, come è un dettaglio (ma di ben altro valore) la prima volta da titolare di Paola Egonu. «Paola non l’ho ritrovata perché non l’ho mai persa», ha precisato il tecnico azzurro, che ha comunque potuto far girare tutte le sue giocatrici (Alessia Orro si è alternata in regia a Francesca Bosio). Unica eccezione, Ekaterina Antropova, che un piccolo risentimento muscolare (agli addominali) ha suggerito di tenere a riposo a scopo puramente precauzionale.

La partita

Sotto gli occhi di quasi 4000 tifosi, tra i quali anche alcune giocatrici della Juventus Women, l’Otalia è partita forte (7-3) ma ha subito non soltanto la rimonta delle bosniache (10-10) ma anche un testa a testa che in un’occasione le ha viste anche indietro, sino al 25-21 conclusivo. Meno complicato (a parte un piccolo passaggio a vuoto con un parziale di 0-4) il secondo set, mentre il terzo ha visto sempre le azzurre in controllo sino all’ultima palla messa a terra. Soddisfatto il ct: «Sta venendo fuori il nostro modo di stare in campo, stiamo condividendo con il pubblico qualcosa di speciale», ha detto Mazzanti a Sky Sport. «Rispetto agli altri anni sento una responsabilità diversa, non pesante ma da condividere. Questa squadra ha tanti messaggi da trasmettere e il modo in cui gioca è uno di questi».

Il percorso

Oggi ultimo match della Pool contro la Croazia (un testa-coda) ancora al “Gianni Asti”, poi trasferimento da Torino a Firenze. Sabato o domenica si giocheranno gli ottavi (probabilmente contro la Spagna) e i quarti (se l’Italia va avanti potrebbe incrociare la Francia o una delle avversarie già battute nel girone, come Svizzera o Romania). La Final 4 si giocherà invece a Bruxelles dal primo al 3 settembre. La strada è ancora lunga.

Così nella Pool B

Risultati di ieri : Bulgaria- Romania 3-2, Italia-Bosnia ed Erzegovina 3-0 (25-21, 25-17, 25-19).

Classifica : Italia 12 (4-0), Bulgaria 8 (3-1), Romania 7 (2-3), Svizzera 6 (2-2), Bosnia 5

(2-3), Croazia 1 (0-4).

Oggi : ore 18 Svizzera-Bulgaria; ore 21,15 Italia-Croazia (tv Rai2/RaiSport e Sky Sport).

