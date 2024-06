L’Italia è due volte d’oro 

Il nuoto in acque libere è sempre azzurro. Dopo lo show di Greg Paltrinieri nella 10 km, agli europei di Belgrado l'Italia domina nella maratona dei 25 km con una doppietta d'oro. La gara maschile se l'aggiudica Dario Verani, campione del mondo di Budapest e argento europeo a Roma 2022: il 29enne toscano si è imposto in 5 ore 08'50"9, davanti al compagno di Nazionale, Matteo Furlan secondo con 5.7 secondi di distacco. Terzo il francese Axel Reymond. E la gara più lunga del fondo ha anche tra le donne una regina azzurra: Barbara Pozzobon, che era stata argento a Roma 2022, seconda nella 10 km a Belgrado due giorni fa, vince in 5 ore 25'37"7 con un distacco monstre sulle avversarie. Il medagliere dell'Italia sale a quota 8 (3 ori, 3 argenti e 2 bronzi).

I vincitori

«È stata una bella 25 con condizioni ottime. L'acqua era calda e il bacino era più alto, quindi si poteva nuotare molto bene - le parole di Verani – ho fatto la gara come avevo prestabilito: in controllo per forzare l'ultima parte. Sono molto contento perché finalmente ho raggiunto un obiettivo che mi ero prefissato». Prosegue Furlan: «Contento di essere salito sul podio per la quinta volta consecutiva agli Europei, così finalmente posso smettere con un buon risultato finale. Ho finito bene la mia carriera». La regina Pozzobon: «Gara molto impegnativa, anche a livello di testa. Tenere gli uomini non è stato facile. Sono contenta di quello che ho fatto, di come ho nuotato e come mi sono sentita in acqua. Non posso che essere soddisfatta».

E altre due medaglie sono arrivate dal nuoto artistico: con gli argenti nel doppio misto tech e nel libero a squadre. Filippo Pelati e Sarah Maria Rizea sono secondi nella finale del duo misto ad un solo punto dalla coppia spagnola Dennis Gonzalez Boneu e Mireia Hernandez Luna e sono riusciti a lasciarsi alle spalle la Gran Bretagna con Beatrice Crass e Ranjuo Tomblin. Per Pelati è il secondo argento, dopo quello conquistato in coppia con Flaminia Vernice nel mixed free.

