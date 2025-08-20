VaiOnline
Meteo.
21 agosto 2025 alle 00:25

L’Italia è divisa in due: maltempo al nord a caldo torrido al sud 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nubifragi e calo termico al Centronord e sempre più caldo al Sud, con punte che in Puglia raggiungeranno i 39 gradi. È un'Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico, quella che si delinea a partire da domani, con cinque regioni in allerta arancione (Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana) e una decina in allerta gialla: Friuli Venezia Giulia, Molise, Campania, Piemonte fino a Marche, Umbria e Lazio. Il brutto tempo dovrebbe protrarsi nel fine settimana.

In attesa del peggioramento annunciato, in Sicilia è stato trovato il corpo di Matteo Ciurca, 40 anni, disperso da martedì dopo che il torrente Crisa si era ingrossato a causa di una bomba d'acqua a Leonforte (Enna), travolgendo la sua Panda.

Il maltempo ha cominciato a manifestarsi ieri soprattutto in Lombardia, Liguria e Toscana. Due frane si sono verificate lungo la strada del Passo dello Stelvio a Bagni Vecchi, in provincia di Sondrio, rendendo necessaria la chiusura della statale. I tecnici stanno monitorando la situazione e lavorando per liberare la carreggiata dal materiale franato.

Forti piogge hanno colpito nella notte tra martedì e mercoledì Milano, dove sono stati chiusi i parchi pubblici. In due ore sono caduti quasi 50 millimetri di pioggia. Sotto osservazione il fiume Seveso, dove la vasca di laminazione è pronta a essere attivata; ancora più critica la situazione del Lambro, che ha superato i 2,40 metri in via Feltre.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La riforma accende lo scontro: «Soluzioni trovate da noi»

Il centrodestra rivendica la primogenitura del documento della Giunta 
(al. car.)
Intervista

Zaia: «Il Governo compensi l’Insularità»

Il presidente del Veneto: giusto che i sardi rivendichino collegamenti migliori 
Lorenzo Piras
Sanità

Tour dell’Isola per un ricovero in Psichiatria

Un paziente gallurese trasportato da Sassari a Nuoro e poi Carbonia 
Andrea Busia
La storia

«Troppo stress, lascio la Asl»

Mandas, la pediatra si dimette: impossibile seguire mille bambini 
Paolo Carta
1936-2025

Pippo Baudo, a Militello in migliaia per l’ultimo abbraccio

Striscioni srotolati ai balconi dei palazzi, i negozi tutti chiusi per il lutto cittadino 
Regionali

Sì di Tridico: «In campo per il centrosinistra»

Centrodestra: rebus Veneto, Puglia e Campania. Milano, FI: subito un candidato   
caos a milano

Dà fuoco al check-in, panico a Malpensa

Giovane del Mali arrestato dalla Polaria, passeggeri in fuga dall’area partenze 