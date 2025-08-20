L’Italia è divisa in due: maltempo al nord a caldo torrido al sud 

Nubifragi e calo termico al Centronord e sempre più caldo al Sud, con punte che in Puglia raggiungeranno i 39 gradi. È un'Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico, quella che si delinea a partire da domani, con cinque regioni in allerta arancione (Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana) e una decina in allerta gialla: Friuli Venezia Giulia, Molise, Campania, Piemonte fino a Marche, Umbria e Lazio. Il brutto tempo dovrebbe protrarsi nel fine settimana.

In attesa del peggioramento annunciato, in Sicilia è stato trovato il corpo di Matteo Ciurca, 40 anni, disperso da martedì dopo che il torrente Crisa si era ingrossato a causa di una bomba d'acqua a Leonforte (Enna), travolgendo la sua Panda.

Il maltempo ha cominciato a manifestarsi ieri soprattutto in Lombardia, Liguria e Toscana. Due frane si sono verificate lungo la strada del Passo dello Stelvio a Bagni Vecchi, in provincia di Sondrio, rendendo necessaria la chiusura della statale. I tecnici stanno monitorando la situazione e lavorando per liberare la carreggiata dal materiale franato.

Forti piogge hanno colpito nella notte tra martedì e mercoledì Milano, dove sono stati chiusi i parchi pubblici. In due ore sono caduti quasi 50 millimetri di pioggia. Sotto osservazione il fiume Seveso, dove la vasca di laminazione è pronta a essere attivata; ancora più critica la situazione del Lambro, che ha superato i 2,40 metri in via Feltre.

