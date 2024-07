L’Italia e Bartolini: un grande 6° posto 

Missione compiuta: l’Italia ha difeso il sesto posto nella finale del concorso a squadre di ginnastica artistica all’Arena di Bercy. Nicola Bartolini e compagni non sono riusciti a colmare il gap con Ucraina e Gran Bretagna, ma con 248,260 hanno tenuto a distanza Svizzera (per 8 decimi di punto) e Canada nella classifica generale. A trionfare è stato il Giappone (259,594) davanti alla Cina (259,062) e quei 532 millesimi vanno ricercati negli errori commessi alla sbarra nell’ultima rotazione da Weide Su, il cui 11,600 è stato fatale ai suoi. Terzi e medaglia di bronzo gli Stati Uniti con 257,793, davanti ai britannici, con 255,527 punti.

L’Italia, che schierava anche il campione italiano Lorenzo Minh Casali, Yumin Abbadini, Mario Macchiati e Carlo Macchini, ha registrato i punteggi migliori in tre attrezzi: volteggio, parallele pari e corpo libero. Guarda caso i tre esercizi nei quali era impegnato il quartese Bartolini, che da autentico capitano, è stato il miglior azzurro nel volteggio (14,500) e nel corpo libero (14,133), mentre nelle parallele pari ha ben eseguito un esercizio di difficoltà none esagerata, concluso in sicurezza (13,700, difficoltà 5,300).

Tocca alle fate

Oggi dalle 18.15 la scena se la prenderanno le azzurre, nella finale femminile. Di fronte agli Stati Uniti della scintillante Simone Biles, le Fate italiane daranno l’assalto al podio. Ripartono dal secondo posto del round di qualificazione, con Alice D’Amato e Manila Esposito qualificate per sette finali individuali, e il contributo fondamentale di Angela Andreoli, Elisa Iorio e Giorgia Villa.

