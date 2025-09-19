L’Italia è ancora in finale 

L'Italia si è qualificata per la finale della Billie Jean King Cup, battendo 2-1 l'Ucraina in semifinale. A Shenzhen, in Cina, il punto decisivo è arrivato dal doppio, dove Sara Errani e Jasmine Paolini hanno sconfitto Marta Kostyuk e Lyudmyla Kichenok in due set, col punteggio di 6-2, 6-3. In precedenza, Elisabetta Cocciaretto aveva perso il match di apertura con la Kostyuk mentre Jasmine Paolini aveva sconfitto Elena Svitolina. L'altra squadra finalista uscirà dalla sfida tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, in programma oggi.

Le parole

Esulta Jasmine Paolini, ancora grande protagonista: «Abbiamo raggiunto un grande risultato, e certo mi sento orgogliosa di averlo fatto con Sara. In questa competizione è importante avere un doppio che funziona. Non vediamo l'ora di scendere in campo domenica per la finale, e l'ordine è tifare Italia», dice, rivolta al pubblico cinese, la numero uno azzurra dopo la vittoria nel doppio decisivo con l'Ucraina: «Mi piace molto questa competizione e soprattutto giocarla con Jasmine», ha detto l'altra doppista azzurra, Sara Errani, che con Paolini forma una coppia formnidabile e non a caso oro olimpico a Parigi: «Non è facile scendere in campo dopo aver seguito con tanta partecipazione i due match di singolare, ma abbiamo avuto un sostegno straordinario del pubblico».

Caccia al titolo

Per l'Italia della capitana Tathiana Garbin, quella di domani sarà la terza finale consecutiva del torneo dopo quella persa nel 2023 a Siviglia contro il Canada e quella vinta sulla Slovacchia lo scorso anno a Malaga. A quel successo vanno aggiunti i quattro ottenuti quando la competizione si chiamava Federation Cup (o Fed Cup), uno dei quali a Cagliari nel 2013 contro la Russia.

I tornei Atp

Intanto in Cina prosegue la stagione Atp. Nulla da fare ieri per Luciano Darderi nel secondo turno del Chengdu Open, torneo ATP 250 che si gioca sul cemento del capoluogo della provincia di Sichuan, in Cina. Nel suo match d'esordio l'azzurro, n.30 mondiale e seconda testa di serie, ha ceduto per 6-4 6.3 al cileno Alejandro Tabilo, n.112. Fuori anche Lorenzo Sonego, che dopo il successo in rimonta al primo turno su Cerundolo, ha perso al secondo turno 6-4 6-4 dallo statunitense Marcos Giron. Ad Hangzhou, sconfitta per Matteo Arnaldi: 6-4, 3-6, 7-5 dal francese Arthur Cazaux.

