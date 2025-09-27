VaiOnline
Volley.
28 settembre 2025 alle 00:52

L’Italia è ancora in finale 

Stroncata la Polonia: ci giochiamo il Mondiale con i bulgari 

L'Italia della pallavolo continua a sognare anche grazie alla formazione maschile. Gli azzurri di di Fefè De Giorgi travolgono, in quella che molti consideravano la “finale anticipata”, una forte e bella Polonia con un inequivocabile 3-0 (25-21, 25-22, 25-23) e conquistato la finale dei Campionati del Mondo in corso di svolgimento a Manila nelle Filippine. Oggi alle 12.30 italiane, gli azzurri se la vedranno con la Bulgaria di Gianlorenzo Blengini (ex ct azzurro, argento a Rio) che nella prima semifinale ha battuto 3-1 la Repubblica Ceca.

I numeri

Per l'Italvolley si tratta della seconda finale mondiale consecutiva, la sesta della sua storia dopo le edizioni del 1978 a Roma (argento), 1990 a Rio de Janeiro (oro), 1994 ad Atene (oro), 1998 a Tokyo (oro) e 2022 a Katowice (oro). Si tratterà della prima volta in assoluto in una finale iridata contro la Bulgaria. Per De Giorgi sarà la quinta in carriera, dopo i tre titoli dal '90 al '98 da giocatore e quella del 2022 da commissario tecnico dell'Italia. Nella semifinale di Manila, l'Italia è scesa in campo con l'ormai consueta formazione composta dalla diagonale Giannelli-Romanò, Michieletto e Bottolo i martelli, Gargiulo e Russo i centrali con Balaso libero. Dall'altra parte della rete la Polonia è stata schierata con Komenda in palleggio, Sasak opposto, Semeniuk e Leon gli schiacciatori, Kochanowski e Huber i centrali con Popiwczak libero. Grbic ha dovuto rinunciare all'infortunato Kurek per un un problema agli addominali accusato nel corso della rifinitura mattutina.

L’analisi del ct

A fare il punto sulla convincente prestazione degli azzurri contro la Polonia è il ct De Giorgi che gurda già alla finalissima contro la sorpresa Bulgaria: «Con la Polonia ultimamente stiamo giocando un sacco di partite importanti, perché quando si arriva alla fase finale dei tornei giocare contro la Polonia vuol dire che ci si gioca qualcosa di serio: a volte sono stati bravi loro, oggi siamo stati più bravi noi. Bisogna dire che Francesco Sani, quando è entrato, ha girato dei momenti importanti dei set. Anche Luca Porro ha dato un grande contributo, così come Anzani, che ha preso dei muri decisivi. Questo deve essere il nostro spirito».

Sfida decisiva

«La Bulgaria è una squadra che ha meritato di arrivare in finale, un po' a sorpresa, nel senso che dall'altra parte c'erano squadre forti che sono state eliminate, ma non per demerito loro: la Bulgaria ha giocato molto bene. È una squadra talentuosa, forte, e quindi dobbiamo prepararci a una partita da giocare fino alla fine», conclude il ct.

