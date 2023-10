L’Italia dopo i Mondiali riparte da Quesada 

Roma. L'ufficialità risale al 16 giugno scorso, ma solamente ieri è cominciata la nuova avventura del neo ct della nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, presentato ieri al Salone d'Onore del Coni. «La scelta di venire ad allenare l'Italia è stata facile: è vero che ho lavorato in due staff internazionali con Argentina e Francia, ma per me il passo successivo era essere all'altezza di una squadra internazionale, quindi sono veramente onorato di essere qui», le prime del successore di Kieran Crowley, due anni e mezzo sulla panchina azzurra.

L'ex ct è stato ringraziato da Marzio Innocenti, perché «ha preso una Nazionale e un movimento in difficoltà e gli è stato chiesto di far tornare la fiducia a un gruppo di ragazzi giovani, portando a termine uno splendido lavoro». Ma per il presidente della Fir era tempo di cambiare già dopo l'ultimo Sei Nazioni. Quesada, al suo primo giorno nella nuova casa in Italia, si è presentato già padroneggiando bene l’italiano: «Adesso spero di conoscere velocemente staff e giocatori per cominciare la preparazione per il Sei Nazioni».

